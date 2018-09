Coufal: V Rusku je euforie, pro úspěch uděláme maximum

Obránce Vladimír Coufal věří, že se v pondělí v Rostově na Donu fotbalová reprezentace představí v přípravném duelu proti Rusku v lepším světle než při čtvrteční prohře 1:2 v Lize národů s Ukrajinou. Zápas v Uherském Hradišti sledovala opora zadních řad Slavie jen z lavičky.

Šestadvacetiletý Coufal si zatím připsal dva starty za národní tým. Loni na podzim debutoval v Dauhá při výhře nad Katarem (1:0) a celý odehrál i červnový zápas ve Schwechatu proti Nigérii se stejným výsledkem.

"Nezlobil bych se, kdyby podobným výsledkem dopadl i pondělní zápas v Rostovu. Bylo by to skvělé. Zatím ale nevím, zda nastoupím, sestavu se dozvíme zřejmě až den před zápasem," řekl novinářům na dnešním setkání ve Zlíně před odletem do Ruska.

Po nedávném šampionátu si je vědom kvalit ruského fotbalu. "Po mistrovství světa je v Rusku fotbalová euforie. Všichni se těšíme. Nebude to jednoduché, ale nebylo to snadné v Kataru ani proti Nigérii. Uděláme všichni maximum pro to, abychom uspěli," slíbil.

Zápas s Ukrajinou se českému týmu nepovedl, kritikou nešetřili ani sami hráči. "Náš výkon nebyl ideální. Prohru jsme si rozebrali a chyby vyříkali. Podívali jsme se na dlouhé video. Nechtěl bych se v tom více babrat," řekl Coufal.

Pozvánka do reprezentace ho mile překvapila. Když se na poslední chvíli loni na podzim dozvěděl, že je dodatečně poprvé nominován na zápas v Kataru, cestou na sraz málem boural. "Nyní už to byla moje třetí pozvánka. Už jsem z ní nebyl tak vyjančený jako poprvé. Jen jsem nevěděl, zda přijde," uvedl.

"Měl jsem zprávy, že stopeři Theodor Gebre Selassie i Tomáš Kalas jsou zdravotně v pořádku. Ještě je zde i Radim Řezník. Asi jsem se trenérovi hodil do systému, neboť mohu hrát také stopera," řekl Coufal.

Proti Ukrajině kouč Karel Jarolím použil rozestavení s třemi stopery a pěti obránci, v němž národní tým už předtím odehrál několik zápasů. "Každý je ze svého klubu zvyklý na něco jiného. Není to jednoduché. Proto musíme podávat nadstandardní výkony, aby se nějaké chyby kompenzovaly. Snažíme se věci z klubu přenášet do nároďáku. Trenér Jarolím má ale málo času to nacvičit," řekl.

Po návratu z Ruska by s nadsázkou rád zůstal na Moravě. Příští neděli totiž zamíří do Uherského Hradiště znovu. Tentokrát se Slavií, která v osmém ligovém kole hraje na Slovácku. "Se spoluhráči ze Slavie jsme žertovali, že řekneme trenérovi Trpišovskému, aby nás tady nechal. Na stadionu v Hradišti se cítíme v pohodě. Až na fanoušky, kteří na Slovácku při lize pořád pískají," dodal.