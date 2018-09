Další změna. Reprezentaci doplnil Trávník, Šural má virózu

Trenér české fotbalové reprezentace Karel Jarolím doplnil nominaci na úvodní zápas Ligy národů s Ukrajinou a následné přípravné utkání v Rusku o záložníka Michala Trávníka z Jablonce. S drobnými zdravotními problémy dorazil na pondělní sraz v Praze obránce Filip Novák, brankář Tomáš Vaclík se stoperem Jakubem Brabcem se k týmu připojí večer.

Jarolím musel už v neděli kvůli zranění vyškrtnout z kádru brankáře Jiřího Pavlenku a záložníky Bořka Dočkala, Jana Kopice a Antonína Baráka. Už v původní úterní nominaci chyběly ze zdravotních důvodů opory středopolař Vladimír Darida a kapitán Marek Suchý.

Po zraněních vznikl problém především na pozici ofenzivního středního záložníka, takže Jarolím sáhl po Trávníkovi. Čtyřiadvacetiletý hráč Jablonce má na kontě tři starty za národní A-tým a všechny v tomto roce.

"Michal patřil mezi náhradníky, něco s námi v poslední době odehrál, už tady s námi byl. Takže nic nového. Kromě posledního zápasu podával on i Jablonec dobré výkony, takže volba padla na něj," řekl novinářům Jarolím.

Kouč má nyní v kádru 22 hráčů. Drobné zranění si přivezl obránce Novák z tureckého Trabzonsporu. "Má trošku problémy s achillovkou. Uvidíme, jak se to podaří dát dohromady na čtvrtek. Jinak zbytek by měl být v pořádku," řekl Jarolím. "Vaclík by měl dorazit večer stejně jako Kuba Brabec, který je taky na cestě," dodal český trenér.

Už v neděli dodatečně nominoval tři slávisty, kteří s vršovickým týmem v sobotu vyhráli ligový šlágr nad Plzní 4:0. Nominaci si vysloužili záložník Jaromír Zmrhal, útočník Stanislav Tecl a brankář Ondřej Kolář, jenž dostal premiérovou pozvánku. "Všichni ti hráči, kteří byli donominovaní, byli mezi náhradníky. Takže určitým způsobem to ovlivnil i ten sobotní zápas," připustil Jarolím.

Uvažoval o tom, že dodatečně povolá sparťanského útočníka Josefa Šurala. Ten kvůli zdravotním problémům ale nemohl, z letenského týmu tak v kádru není nikdo. "Pepu jsme chtěli donominovat, ale má nějakou virózu. Takže neříkám, že Standa Tecl byl volba číslo jedna. Dneska by se k nám býval přidal i Pepa Šural," uvedl Jarolím.

Ve výběru má osm slávistů a poskládat by z nich mohl skoro celou zálohu. "Nahrává tomu jejich forma, takže z toho můžeme vycházet. Věřím, že si tu jejich formu přenesou i sem," přál si Jarolím.

Mrzí ho, že z nominace vypadl záložník Dočkal, který se zranil ve víkendovém duelu zámořské ligy MLS za Philadelphii. "Těšil se. Hned druhý den po zápase mi volal a myslím, že z toho byl zklamaný. Tak to někdy holt chodí," konstatoval Jarolím. "Doufám, že se ty zraněné hráče podařilo adekvátně nahradit. Možnost ukázat se dostanou další hráči," dodal kouč.

Jeho celek bude v pondělí trénovat v pražském Edenu a v úterý se přesune do Zlína, kde se bude připravovat na čtvrteční úvodní duel Ligy národů s Ukrajinou. Nová soutěž do velké míry nahradí přípravné zápasy a je dodatečnou kvalifikací na mistrovství Evropy. V pondělí 10. září pak reprezentanti odehrají přípravné utkání v Rostově na Donu s Ruskem.

"Tréninky absolvujeme ve Zlíně, což je kousek. V Uherském Hradišti nebydlíme z kapacitních důvodů," vysvětlil Jarolím, který v minulosti v Uherském Hradišti trénoval. "Musím říct, že se tam těším. Doufám, že diváci pomůžou i nám, nejen Slovácku," dodal.