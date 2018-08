Devět Iráčanů zfalšovalo svůj věk. Svaz odstoupil z Asijských her

Irácký fotbal se postaral o další velký skandál. Někteří hráči tamní reprezentace do šestnácti let zfalšovali v cestovních dokladech svůj věk, aby se mohli zúčastnit turnaje Západoasijské fotbalové federace. Na podvod přišli celníci, kteří zadrželi hráče na letišti.

V letošním roce už bylo suspendováno osmnáct hráčů různých iráckých mládežnických reprezentací, kteří se snažili za pomoci zfalšování věku v osobních dokladech dostat na akce mladších kategorií. Nyní se tamní hráči postarali o další průšvih.

Tým do šestnácti let měl naplánovaný odlet na turnaj Západoasijské fotbalové federace, jenž letos hostí jordánský Ammán. Na místo určení však nakonec vůbec neodcestoval. Už na domácím letišti v Bagdádu totiž fotbalisty zadrželi celníci, kteří odhalili, že celkem devět borců z třiadvacetičlenné nominace lhalo o svém věku.

"Mladíkům" nepomohlo ani to, že se před odletem oholili, jak jim doporučili týmoví funkcionáři. Ty následně odvolala fotbalová asociace z funkce. "Zaměstnanci technické a administrativní podpory týmu do šestnácti let byli propuštěni a budou podniknuty kroky proti hráčům, kteří se takto snažili podvádět," stojí v jejím prohlášení.

To ale není zdaleka vše. Země Blízkého východu se nezúčastní ani plánovaných Asijských her v Jakartě, jež vypuknou už 18. srpna. V olympijském týmu mohou být pouze tři hráči staří třiadvaceti let a členové asociace se bojí dalších možných podvodů. Ty ostatně očekávají i zahraniční média, podle nichž mělo být na soupisce celkem 17 hráčů, kteří by se nevešli do věkového limitu.