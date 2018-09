Druhý gól byl smolný. Mohli jsme klidně vyhrát, litoval Bořil

Obránce Jan Bořil litoval, že před vítězným gólem ukrajinského týmu v závěru nastavení úvodního zápasu Ligy národů už nestačil po teči brankáře Tomáše Vaclíka zareagovat a balon se od něj odrazil přímo před skórujícího Olexandra Zinčenka. Čeští fotbalisté podle něj dřeli a měli uhrát minimálně remízu.

"Byl tam centr ze strany, Váca si křiknul, že půjde do balonu a tečoval to přímo do mě. Já už nemohl zareagovat, spadlo mi to na obličej a při té smůle se to odrazilo přímo k nim na kopačku. Pak už to dávali do prázdné branky," řekl novinářům Bořil po prohře 1:2.

"Prostě smolný gól, kdy to nacentrovali ze strany a tečovalo se to do mě. Můžu za to i já, že jsem byl blbě postavený," doplnil slávistický obránce.

Ukrajinci byli většinu zápasu aktivnější, ale v závěru český celek hru vyrovnal a měl několik nadějných akcí. "Bylo to nahoru dolů, když chtěl vyhrát. Myslím, že my jsme také měli tutovky. Káďa (Kadeřábek), Standa Tecl. Kdybychom dali gól my, tak jsme vyhráli my. Prostě remízový zápas. Dřeli jsme a štěstí se přiklonilo k Ukrajincům," konstatoval Bořil.

Reprezentanti si hned na úvod Ligy národů výrazně zkomplikovali boj o celkové prvenství ve tříčlenné skupině, kde figuruje ještě Slovensko. "Samozřejmě když se prohraje, je to komplikace. Chtěli jsme na úvod vyhrát, nebo aspoň remizovat, když už to takhle vypadalo a byl to těžký soupeř. Měl kvalitu. Za stavu 1:1 chtěl každý vyhrát a štěstí se přiklonilo k soupeři," dodal Bořil.