Fotbalisté budou hrát s Anglií v Praze, představí se i na Moravě

Čeští fotbalisté sehrají domácí zápas kvalifikace mistrovství Evropy s Anglií v říjnu příštího roku podle očekávání v Praze. Předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík zatím neví, zda to bude na Letné, nebo v Edenu. Další tři utkání s Bulharskem, Černou Horou a Kosovem chce FAČR rozdělit, uvažuje o Olomouci, Ostravě či Plzni.

"Určitě budeme hrát na Moravě, na první dobrou určitě připadají do úvahy Olomouc a Ostrava. Pokud bychom uvažovali o nějakém dalším městě v Čechách kromě Prahy, určitě se budeme zabývat Plzní," řekl Malík na tiskové konferenci. "Chceme jít tou cestou, že zápasy rozdělíme. Je nasnadě, že s Anglií budeme hrát v Praze. Jestli v Edenu, nebo na Letné, tak daleko ještě nejsme," doplnil.

Kvalifikaci český celek rozehraje v březnu v Anglii a pravděpodobně to bude na stadionu ve Wembley. Dějiště musí soupeř nahlásit do 7. prosince. "Jednali jsme o tom včera bezprostředně po losu s Angličany, připustili to jako nejpravděpodobnější variantu. Ale zásadní je až okamžik, kdy to potvrdí na UEFA. Samozřejmě bychom byli rádi, těžko si představit, co je ve fotbale víc," dodal Malík.

Pořadí zápasů nemohla žádná ze zemí ovlivnit. "Připravuje to přímo UEFA, v tomto případě tam významnou roli hrálo počítačové zpracování. To je taková trochu inovace oproti některým minulým losům. Stejně jako všechny asociace jsme to dostali příkazem," podotkl Malík.

V září se český celek představí v Kosovu a následně Černé Hoře, takže je pravděpodobné, že na Balkáně mezi zápasy zůstane. "Je to věc, která se nabízí, je to logický krok. Pokud tomu nebudou bránit nějaké logistické překážky, tak je to určitě cíl," řekl Malík.

Český tým se dostal v kvalifikaci do pětičlenné skupiny, takže ho vedle soutěžních utkání čekají v příštím roce ještě dva přípravné zápasy v termínech, kdy bude mít volno. První sehraje v březnu po duelu v Anglii a druhý v říjnu. "Zatím jako ideální variantu vnímáme odehrát jeden zápas venku a jeden doma. Ale zatím je tam strašně moc otazníků," řekl Malík.

Hned po nedělním zveřejnění termínové listiny dostala asociace první nabídky od zájemců o přípravné utkání. "Na rozdíl od předchozích let tohle významně ovlivňuje UEFA, v úvahu pro první termín připadají tři soupeři - Estonsko, Litva a Ázerbájdžán. Už po půlnoci jsme registrovali první nabídky z Jižní Ameriky a Afriky. Snažíme se vyprecizovat tyhle nabídky, snažili bychom se jít cestou co nejatraktivnějšího soupeře, což samozřejmě konzultujeme s trenérem i realizačním týmem," uvedl Malík.

Není vyloučeno, že březnový přípravný zápas by mohl český celek odehrát na neutrální půdě v Anglii, kde začne kvalifikaci. "Teoreticky ano, pokud se něco takového naskytne. Ale zatím nikdo z těch, s kterými jsme zatím mluvili, neplánuje odehrát přátelák v Anglii. Pro nás by to samozřejmě bylo ideální, ale zatím tu informaci nemám," dodal Malík.