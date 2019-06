Fotbalisté chtějí potvrdit tři body, čeká je Černá Hora

České fotbalisty čeká v pondělí v Olomouci proti Černé Hoře třetí z osmi zápasů kvalifikace mistrovství Evropy. Reprezentanti si v pátek po výhře 2:1 v Praze nad Bulharskem připsali první body do skupiny a nic než vítězství neberou ani proti dalšímu balkánskému soupeři. Černohorci se na Hané představí bez hlavního trenéra Ljubiši Tumbakoviče, který z politických důvodů odmítl vést tým v pátečním duelu s Kosovem a svazové vedení ho odvolalo.

Český tým výhrou po obratu nad Bulharskem částečně odčinil březnový debakl 0:5 na úvod kvalifikace v Anglii a v pětičlenné skupině A se posunul na postupové druhé místo s bodovým náskokem před třemi pronásledovateli. Na šampionát projdou první dva týmy.

"Výhra nad Bulharskem je stoprocentně uklidňující, musíme ale porazit taky Černou Horu. Na výkonu s Bulharskem můžeme stavět, musíme se stejným nasazením a chutí hrát i v pondělí. Věřím, že olomoucké publikum nás hodně podpoří," řekl novinářům český záložník Jakub Jankto. "Bulharsko bylo hrozně důležité, ale jedeme dál, začíná se od nuly," dodal stoper Marek Suchý, který v roli lídra zastoupil zraněného kapitána Bořka Dočkala.

Stejně jako Bulharsko půjde i Černá Hora do zápasu s českým týmem poprvé bez předchozího trenéra. Srbský rodák Tumbakovič odmítl být na lavičce při pátečním utkání s Kosovem, jehož samostatnost jeho země neuznává, a svazové vedení ho stejně prvního asistenta Aleksandara Jankoviče odvolalo. Vyřazeni z týmu byli i dva hráči srbského původu Filip Stojkovič a Mirko Ivanič, kteří rovněž v pátek proti Kosovu chyběli.

Tým na Hané povedou další asistenti Miodrag Džudovič a Dragoje Lekovič. Po páteční remíze 1:1 Černohorci potřebují zabrat, neboť uzavírají tabulku. Už pětkrát za sebou nevyhráli. "Vše, co se stane nečekaně, je těžké překonat. Všichni víme, co se stalo, ale hlavní je teď zachránit skupinu," řekl Lekovič. "Proti Česku musíme jít na hřiště s tím, že chceme vyhrát, ne si jít jen zahrát," dodal.

Český tým změna na trenérském postu nepotěšila, chce se ale soustředit na sebe. "Radost ze změny trenéra v týmu Černé Hory nemáme. Většinou je to takový motivační impulz. Je to zvláštní situace, která souvisí s politickou situací na Balkáně. Nevíme, jaká je aktuálně nálada hráčů Černé Hory. Ale pro nás se nic nemění. My se musíme připravit a soustředit se hlavně na sebe. Doufám, že zápas zvládneme podobně jako ten proti Bulharsku," řekl asistent českého trenéra Jiří Chytrý.

S Černou Horou dosud hrála reprezentace jen v roce 2011 v baráži o Euro a po výhrách 2:0 a 1:0 postoupila. "Bude to o něco nepříjemnější soupeř (než Bulhaři). Myslím, že to bude taková válka, hodně soubojů," přemítal útočník Patrik Schick, který dvěma góly otočil duel s Bulharskem.

Na hřišti se v Olomouci mohou potkat dva spoluhráči z Jablonce, český útočník Martin Doležal a černohorský záložník Vladimir Jovovič. "Jsme domluveni s klukama z Jablonce, aby mu něco nabulíkovali," žertoval Chytrý. "Dělám si srandu. Nějaké informace může mít, zná hráče z české ligy líp, ale nemyslím si, že to bude hrát zásadní roli. Je to typický představitel soupeřovy hry. Hráči jsou individuálně a rychlostně velmi dobře vybaveni, sebevědomí na balonu a nebezpeční do ofenzivy," dodal.

Zápas v Olomouci začne v pondělí ve 20:45. Šrámy si z duelu s Bulhary odnesli záložníci Tomáš Souček a Alex Král, ale měli by být v pořádku.