Fotbalisté odvrátili blamáž, ve druhé půli dali Číně čtyři góly

Čeští fotbalisté porazili v utkání o třetí místo na přípravném turnaji v čínském Nan-ningu domácí výběr 4:1 a spravili si chuť po páteční porážce 0:2 s Uruguayí. Asijský outsider vedl po poločase po rychlé brance Fan Siao-tunga, ale po změně stran hosté čtyřmi góly skóre otočili. Mezi 58. a 62. minutou se trefili Tomáš Kalas, Patrik Schick a Michael Krmenčík a v 78. minutě uzavřel skóre Pavel Kadeřábek.

Český celek vyhrál páté z posledních šesti utkání. Další zápasy čekají reprezentanty až na začátku června na soustředění v Rakousku, kde změří síly s Austrálií a Nigérií.

Trenér Karel Jarolím udělal oproti pátečnímu utkání s Uruguayí hned šest změn v základní sestavě. Premiérový start za reprezentační A-tým si připsal Masopust a nově nastoupili také brankář Vaclík, obránce Kalas, záložníci Kopic s Trávníkem a v útoku Tecl.

Číňané vstoupili do prvního vzájemného souboje v historii aktivně, vysoko napadali a český tým se pět minut nedostal do hry. Domácí toho využili k překvapivé vedoucí trefě. Odražený balon po centru poslal Čao Sü-ž' na Fan Siao-tunga, ten převzal míč na hranici ofsajdu a se štěstím propálil Vaclíka. Domácí záložník oslavil první gól v národním dresu.

Češi pak outsidera v poli přehrávali, ale postrádali kvalitu ve finální fázi. Po čtvrthodině si Barák naskočil na Masopustův centr a hlavou z dobré pozice trefil jen střed branky.

Pět minut před pauzou naopak mohli domácí, kteří na úvod turnaje podlehli Walesu 0:6, zvýšit. Pomezní rozhodčí pustil další spornou situaci, za obranu si naběhl tentokrát Tchan Lung, ale Vaclíka nepřekonal.

Střídaní pomohla

Jarolím v poločase čtyřikrát vystřídal a poslal na trávník brankáře Koubka, obránce Kadeřábka a dvojici útočníků Schicka s Krmenčíkem. Češi výrazně přidali a brzy otočili stav. V 53. minutě ještě Novák z malého vápna neprotlačil balon do sítě, ale za pět minut už se hosté dočkali. Novákův centr usměrnil patičkou na branku Kalas a s přispěním tyče srovnal. Dočkal se první trefy v reprezentačním A-týmu.

Hned za minutu český celek skóre otočil. Kopicův pokus vyrazil domácí brankář před sebe a Schick doklepl balon do sítě. Byl to jeho druhý gól za 'áčko'. V 62. minutě podobně zvýšil na 3:1 druhý z útočníků Krmenčík, jenž dorazil z metru míč do sítě po Schickově střele.

V 70. minutě mohl přidat další branku Kadeřábek, ale v situaci tří na brankáře trestuhodně nedal. Po faulu na Krmenčíka pak Darida neproměnil penaltu, vzápětí se ale po Barákově centru dočkal hlavičkující Kadeřábek. V nastavení ještě pálil Souček do tyče.

Čína - Česko 1:4 Branky: 5. Fan Siao-tung - 58. Kalas, 59. Schick, 62. Krmenčík, 78. Kadeřábek. Rozhodčí: James - Lakrindis (oba Austr.), Abidin (Malaj.). ŽK: Darida (ČR). Diváci: 15.013. Čína: Jen Ťün-ling - Teng Chan-wen, Liou I-ming, Che Kuan, Čeng Čeng (46. Ťiang Č'-pcheng) - Che Čchao (46. Cchaj Chuej-kchang), Čao Sü-ž' - Jü Ta-pao (64. Wu Lej), Fan Siao-tung (73. Pcheng Sin-li), Tchan Lung (55. Wang Šen-čchao) - Siao Č' (64. Wei Shihao). Trenér: Lippi. Česko: Vaclík (46. Koubek) - Gebre Selassie (46. Kadeřábek), Kalas, Suchý, Novák - Trávník (79. Souček), Darida - Masopust (46. Schick), Barák, Kopic - Tecl (46. Krmenčík). Trenér: Jarolím.

PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME.