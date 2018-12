Fotbalisté se na Anglii těší, v postup na šampionát si věří

Převážně spokojenost zavládla v české fotbalové reprezentaci po losu kvalifikace mistrovství Evropy 2020. Většině hráčů se splnilo přání zahrát si s atraktivní Anglií. Balkánský trojboj Bulharsko, Černá Hora a Kosovo sice už tak atraktivní není, ale některým hráčům to kompenzuje možnost zahrát si proti klubovým spoluhráčům a kamarádům. A především se reprezentanti shodují, že toto složení skupiny A dává velkou šanci na vybojování jednoho ze dvou postupových míst.

"Je to těžká skupina, ale zároveň hratelná. Nejsilnější je Anglie, ale i ona je hratelná," míní obránce Filip Novák. "Šance na postup je veliká. Kromě Anglie to nejsou týmy kvalitativně lepší než týmy, se kterými jsme teď dokázali hrát vyrovnaně. Takže pokud navážeme na poslední výkony, tak bychom to měli zvládnout," přidal záložník David Pavelka.

Hodně českých reprezentantů si přálo z prvního koše právě Anglii. "Je to atraktivní soupeř pro fanoušky i hráče. Bude to zážitek. Jejich síla je obrovská, mají to nabušené individualitami v čele s Harrym Kanem," uvedl Pavelka. "Já si přál z prvního koše co nejlehčího soupeře, což Anglie není, ale zas to klukům a fanouškům splní sen zahrát si ve Wembley. Bude to zajímavé porovnání," souhlasil Novák.

Zbytek skupiny netvoří tak známí soupeři. "S ostatními týmy moc zkušeností nemám. Jen vím, že hodně hráčů Kosova působí ve Švýcarsku. Hrají poprvé kvalifikaci, vyhráli svoji skupinu v Lize národů, tak tam určitě bude euforie," varoval Vaclík.

Větší přehled o Kosovu a především Bulharsku má Pavelka, který obě země sleduje, jelikož v nich má kamarády z klubu. "Bulhary sleduji hodně, protože tam mám kamarády. Kosovo také sleduji víc, protože tam znám třeba Herolinda Shalu, se kterým jsem hrál v Liberci i v Kasimpase. Nejsou to tak známé týmy, ale kvalitu také prokazují a nebude to nic jednoduchého," tuší záložník Kasimpasy.

Bývalé spoluhráče má v bulharském týmu také Novák. "Napíšu jim a trochu je popíchnu. Bulharsko, Černá Hora a Kosovo jsou všechno týmy s horkou krví. Bude to vyhecované a musíme se na to dobře připravit. Všechno jsou to podobné týmy s podobným stylem fotbalu," dodal obránce Trabzonsporu.