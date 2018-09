Fotbalisté vstoupili do Ligy národů porážkou 1:2 s Ukrajinou

Čeští fotbalisté vstoupili do nové soutěže Ligy národů domácí porážkou 1:2 s Ukrajinou. Reprezentanty poslal v Uherském Hradišti v úvodním utkání skupiny B1 do vedení už ve čtvrté minutě Patrik Schick, ale v nastavení první půle srovnal Evgen Konopljanka a ve třetí minutě nastavení druhého dějství dokonal obrat střídající Olexandr Zinčenko. Zápas začal o čtvrt hodiny později kvůli výpadku osvětlení před výkopem.

Nová soutěž Liga národů do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a je dodatečnou kvalifikací o mistrovství Evropy. Český celek hraje v jedné ze čtyř tříčlenných skupin druhé ze čtyř výkonnostních lig. Vítěz postoupí do elitní Ligy A, poslední tým naopak sestoupí do Ligy C. V dalším duelu nové soutěže reprezentanti nastoupí v říjnu na Slovensku, předtím je ještě v pondělí čeká přípravné utkání v Rostově na Donu proti Rusku.