Hiddink míří do Číny. Dovede jednadvacítku na olympiádu?

Zkušený Guus Hiddink dostal za úkol dovést čínské fotbalisty na olympijské hry do Tokia v roce 2020. Jednasedmdesátiletý Nizozemec byl dnes jmenován trenérem výběru do 21 let a připojil se tak k jinému slavnému kouči Marcellu Lippimu z Itálie, jenž vede čínskou seniorskou reprezentaci.

Hiddink, který postoupil s Nizozemskem a Koreou v letech 1998 a 2002 do semifinále mistrovství světa, bude mít s čínskou jednadvacítkou těžký úkol. Nejprve se s ní bude muset probojovat na asijský šampionát hráčů do 23 let a tam bojovat o tři volná místa pro olympijský turnaj.

"Máme před sebou hodně práce," řekl nedávno Hiddink nizozemským médiím, poté co viděl své budoucí svěřence na přípravném turnaji. "Abych byl upřímný, jen asi u čtyř nebo pěti čínských hráčů jsem si pomyslel: 'Ano, ti se dají využít.' Zbytek byl fyzicky, takticky, kondičně a technicky dost pozadu," řekl bývalý trenér Eindhovenu, Valencie, Realu Madrid či Chelsea.

Čínští fotbalisté dosud hráli na olympijském turnaji pouze v roce 2008 v Pekingu, kde měli coby pořadatelé zajištěnu účast automaticky.