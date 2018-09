Hrůzný střet. Smolař Shaw si ze souboje odnesl zranění hlavy

Fotbalové utkání v rámci nově vzniklé Ligy národů mezi Anglií a Španělskem nepřineslo pouze pěkné branky, ale také jednu hororovou situaci. Obránce Albionu Luke Shaw narazil hlavou do Daniho Carvajala, který byl v souboji jednoznačně pozdě, a na řadu přišlo dlouhé ošetřování. Lékaři byli dokonce nuceni použít kyslíkovou masku.

Ve Wembley byl k vidění šlágr čtvrtečního programu. Domácí Angličané vstoupili do zápasu rázně a po 11. minutách se po pěkné akci zakončené Rashfordem chopili vedení. To jim vydrželo pouze dvě minuty, kdy skákavý míč napálil do branky Saúl Ñíguez. Španělé do poločasu stihli skóre dokonce otočit. Rodrigo jemně tečoval centr a míč skončil podruhé za zády brankáře Pickforda.

Druhý poločas už góly nepřinesl, zato se ale sváděl jiný, důležitější boj. Ve 47. minutě se střetli domácí Shaw s obráncem Realu Madrid Carvajalem. Anglický bek zůstal po nepěkném souboji ležet a okamžitě byla povolána lékařská pomoc. O talentovaného obránce Manchesteru United se staralo deset doktorů po dobu více než šesti minut. Nakonec byl za hromového potlesku odnesen do útrob stadionu.

Souboj Shawa s Carvajalem zde:

Shaw má na zranění opravdovou smůlu. Není to tak dlouho, co ho na dlouhou dobu ze hry vyřadila dvojitá zlomenina holenní kosti. V neděli po roce a půl oblékl reprezentační dres a utkání pro něj skončilo opět předčasně. Vždyť ve třiadvaceti letech přišel kvůli zranění v dresu United už o 94 zápasů.

Letošní sezona zatím vítěze Evropské ligy, Ligového poháru a Community Shieldu zastihla ve velmi dobré formě. V klubu nastupoval pravidelně v základní jedenáctce, dokonce vstřelil i jednu branku. V utkání proti Španělsku krásně naservíroval míč Rashfordovi do jasné pozice, odkud se nemýlil.

Dobrá zpráva je, že zdravotní stav Shawa by měl být v pořádku. Podle slov trenéra Albionu Garetha Southgatea už po utkání seděl v šatně a prohodil se spoluhráči pár slov. Podezření na otřes mozku se neprokázalo, ale pro jistotu bude pár dní pozorován.

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤💪🏼