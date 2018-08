Hvězda Příbrami komplikuje nominaci, musí na opravu maturity

Kometa letošního léta nejvyšší fotbalové soutěže dělá problémy reprezentačnímu trenérovi. Záložník Příbrami Jan Matoušek je jednoznačným tahounem nováčka v úvodu sezony a svými výkony si vysloužil pozvánku do reprezentace do 21 let. Vítězslavu Lavičkovi ale zároveň zkomplikovat situaci, protože v době srazu národního týmu musí absolvovat opravnou maturitní zkoušku.

Příbram vytáhla na podzim nečekaný triumf, který se postupně ukazuje jako jasné eso. Středočeský nováček nejvyšší fotbalové soutěže táhne za překvapivými body dvacetiletý Jan Matoušek. V šesti zápasech vstřelil už čtyři góly. "Má něco navíc, co čeští fotbalisté nemají. Už minule ho všichni chválili, a když jsem to s ním rozebíral, tak se málem rozbrečel," komentoval jeho výkony kouč nováčka Josef Csaplár na konci července.

Matouškovy výkony ale pokračovaly i v srpnu a dvacetiletý záložník si vysloužil premiérovou nominaci do národního týmu do 21 let. Realizačnímu týmu ale dělají vrásky zejména školní povinnosti mladého fotbalisty. "Malá komplikace u něj je. V úterý den před zápasem má dělat opravnou maturitní zkoušku," musel přiznat manažer reprezentace Libor Sionko. Problémovým předmětem je čeština.

"Děláme vše pro to, aby se mohla jeho maturita odložit, ale pravděpodobně se k nám připojí až po zápase se San Marinem," připustil Sionko na tiskové konferenci. Dvacetiletý fotbalista se tak ukáže jako žolík až v klíčovém zápase kvalifikace s Řeckem. Matouškova představení v Příbrami si dokonce říkala i o pozvánku do reprezentačního A-týmu, ale nakonec se Lavička s Jarolímem dohodli, že bude hrát nejprve za národní tým do 21 let.