Jako den a noc. Schicka za výkony v repre chválí kouč i spoluhráči

To už nebude náhoda. Útočník Patrik Schick v AS Řím stále nedokázal naplnit vysoká očekávání a uplynulou sezonou na klubové scéně se víceméně protrápil. Jakmile ale přijede na reprezentační sraz, stává se ústřední postavou týmu.

Zatímco v římském dresu potřeboval Schick na pět branek 32 utkání, v národním týmu mu na stejný počet přesných zásahů stačilo v této sezoně osm utkání. Nedá se přitom říct, že by ve věčném městě jen paběrkoval po boku útočné jedničky Edina Džeka - český reprezentant nasbíral ve všech soutěžích 1745 minut hracího času.

"V reprezentaci hrajeme trochu jinak, cítím se víc ve hře, víc na balonu, dostávám se víc do šancí," snažil se třiadvacetiletý útočník najít důvody své rozdílné formy v klubu a na mezinárodní úrovni. "Musím poděkovat i klukům, kteří v zápase makají, hodně toho naběhají a dávají mi spoustu dobrých míčů," dodal po svém dvougólovém představení proti Bulharsku.

Zarážející přitom je, že Schicka nedokázali vhodně začlenit do sestavy římského AS ani dva různí trenéři Eusebio Di Francesco a Claudio Ranieri. Navíc neuspěli ani při variacích svých herních systémů při hře na jednoho, nebo na dva útočné hroty.

"Patrik je výborný fotbalista, všichni to víme. On potřebuje důvěru. V Římě se mu důvěry tolik nedostává a je tam velký tlak od fanoušků," vysvětloval po pátečním zápase s Bulharskem Pavel Kadeřábek. "Je to velký klub a jsou tam velká očekávání. Tady hraje víc uvolněně a to mu sedí. Dneska dal dva góly a ohromně nám pomohl," dodal pravý obránce.

Jeho slova o důvěře nepřímo potvrdil i reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý. "Patrik je vynikající útočník, což u nás potvrzuje, jsme s ním spokojení. Mluvili jsme s ním, měli jsme pohovory a bavili jsme se i o jeho účinkování v Římě. Nemyslím si ale, že by bylo úplně fér, abych to tady říkal," uvedl trenér na pozápasové tiskové konferenci.

Sedmapadesátiletý kouč zároveň ocenil Schickův přístup v tréninku a pozitivní vliv na mužstvo. "V poločase přišel do kabiny a apeloval na středové hráče, ať mu přihrávají dřív, že stopeři soupeře jsou po našem zisku balonu daleko od sebe. Vlastně to do sebe pak ideálně zapadlo při našem druhém gólu," prozradil.

Právě při svém druhém zásahu vytáhlý útočník potvrdil, že v něm i přes střelecky slabší sezonu dříme velký potenciál. Už brzy budeme vědět, zda se ho pokusí probudit nový trenér v AS Řím, nebo bude Schick v kariéře pokračovat jinde.