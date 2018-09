Jarolím končí u fotbalové reprezentace. Kdo ho nahradí?

Karel Jarolím končí jako trenér fotbalové reprezentace. Podle informací deníku Sport jej odvolalo vedení Fotbalové asociace krátce po ostudné prohře 1:5 v přípravném utkání proti Rusku. Jarolímův nástupce se údajně hledá.

Fotbalová asociace dosud Jarolímovo odvolání oficiálně neoznámila, ale měla by tak údajně učinit během dneška.

Jarolímovi definitivně zlomily vaz dva poslední zápasy, ve kterých národní tým totálně vyhořel. V úvodním utkání Ligy národů minulý čtvrtek podlehl Ukrajině 1:2 a v pondělí vpodvečer utrpěl výprask 1:5 od Ruska. Přitom zejména herní projev poražených připomínal všechno, jen ne výkladní skříň českého fotbalu. Obrana jako by vyhlásila "den otevřených dveří", záloha nic nevymyslela a útok byl odříznutý, jalový.

"Je mi hrozně, asi bych zasloužil veřejnou popravu, protože za všechno můžu já," uvedl trenér krátce po debaklu v Rusku.

Možnost svého konce po dvou letech ve funkci připustil i sám Jarolím po pondělní porážce. "Výsledek změnám nahrává, ale teď se k tomu nebudu vyjadřovat. Nebudu to řešit na tiskovce. Dozvíte se to v nejbližších hodinách," řekl trenér krátce po utkání.

Dvaašedesátiletý Jarolím převzal národní tým v srpnu 2016 po Pavlu Vrbovi, asociace ho tehdy pracně uvolňovala z klubového angažmá v Mladé Boleslavi. Reprezentace pod jeho vedením vyhrála deset z 22 zápasů, čtyřikrát remizovala a osmkrát prohrála. Připsala si i nejhorší prohry ve své historii 0:4 s Austrálií a 1:5 s Ruskem.

Vedení asociace už Jarolímovo odvolání řešilo po neúspěšné kvalifikaci o mistrovství světa, tehdy mu mimo jiné dalo ultimátum v podobě úspěchu v Lize národů. Do ní český tým minulý týden vstoupil domácí porážkou 1:2 s Ukrajinou.

Kdo Jarolíma nahradí? Podle deníku Sport se nejvíc skloňují jména Jaroslava Šilhavého (někdejší kouč Slavie, nyní bez angažmá), Vítězslava Lavičky (vedl například Spartu, nyní trenér reprezentace do 21 let) a Karla Krejčího (někdejší kouč Plzně a nyní trenér reprezentace do 20 let).