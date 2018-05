Jarolím vsadil na známé tváře, po dvou letech se vrací Vydra

Prakticky nejsilnější možnou sestavu povolal trenér české fotbalové reprezentace Karel Jarolím na červnové přípravné zápasy s Austrálií a Nigérií na soustředění v Rakousku. V nominaci není žádný úplný nováček a naopak nechybějí hlavní opory v čele se záložníkem Vladimírem Daridou.

Ve dvacetičlenném kádru figuruje také útočník Matěj Vydra z anglického Derby, jenž za národní celek nehrál téměř dva roky. Jarolím pravděpodobně ještě dodatečně doplní nominaci o několik hráčů.

Zápas s Austrálií odehraje český celek 1. června v St. Pöltenu, proti Nigérii nastoupí 6. června. Zatímco oba soupeři se chystají na mistrovství světa v Rusku, čeští reprezentanti na blížící se šampionát nepostoupili. Kemp v Rakousku bude pro národní tým poslední prověrkou před vstupem do nově vzniklé Ligy národů, která odstartuje na podzim.

Českou reprezentaci čeká druhý sraz letošního roku. Na konci března se národní tým představil na turnaji čtyř zemí v čínském Nan-ningu, kde nejprve podlehl Uruguayi 0:2 a poté porazil domácí výběr 4:1.

"Je to zatím užší nominace, je pravděpodobné, že o někoho bude doplněna. Jestli to bude do plného počtu 23 hráčů včetně gólmanů, se rozhodneme během týdne. Je možné, že v rámci stabilizace se rozhodneme třeba pro 18 hráčů do pole plus gólmani. Abychom měli možnost se co nejvíc sehrát, protože naposledy jsme spolu byli v březnu a v září nás čeká start Ligy národů," uvedl Jarolím na tiskové konferenci v Praze.

V nominaci není žádný nováček

Do Rakouska nepovolal žádného nováčka. Nulu na kontě startů má stoper Jakub Jugas, ale ten už v týmu dvakrát figuroval. "Vsadili jsme na prověřená jména, nikdo se nebrání tomu, že když si někdo výrazným způsobem řekne o nominaci, tak proč ne. Ale sázíme na osvědčené hráče," řekl kouč.

Vydra byl v Jarolímových plánech už na podzim a v březnu, jenže kvůli zranění nakonec z nominace vypadl. Šestadvacetiletý útočník Derby prožil skvělou sezonu a s 21 góly se stal nejlepším střelcem druhé anglické ligy.

"Doufám, že Matěj bude v pořádku. Mluvil jsem s ním minulý týden, procházel obdobím, kdy problém měl. Věřím, že měl dost času po sezoně zregenerovat a dát se natolik dohromady, že se soustředění zúčastní a bude schopen hrát dobré zápasy," uvedl Jarolím.

Pochvaluje si, že žádnou z opor netrápí zranění. "To mě těší, měli jsme s tím problém, hlavně před Čínou. Doufám, že to pomůže k tomu, že základní sestava nějakým způsobem vykrystalizuje," uvedl Jarolím.

Vydru doplní Schick s Krmenčíkem

V útoku vedle Vydry vsadil na Patrika Schicka z AS Řím a nejlepšího ligového střelce plzeňského Michaela Krmenčíka. "Já bych si nic jiného nepřál, aby táhli reprezentaci. Ale nebráním se, když vyplave někdo jiný v dobrém světle, tak proč mu šanci nedat. Ale myslím, že tohle jsou hráči, co by nás mohli táhnout," věří Jarolím.

Austrálii a Nigérii považuje za velmi silné soupeře. "Už jen tím, že se kvalifikovali na MS, to bude kvalitní prověrka. U Austrálie došlo ke změně trenéra po postupu na MS. Předtím kvalifikaci hráli v trochu jiném rozestavení, teď přišel nový trenér, který prosazuje jiný styl. A Nigérie opakovaně potvrzuje velice dobrou výkonnost," dodal Jarolím.