Je to těžká prohra, přišli jsme o reputaci, zoufal si Modrič

Horší vstup do Ligy národů si snad ani nemohli představit. Fotbalisté Chorvatska dostali ve Španělsku šest gólů a připsali si velký debakl. Po utkání schytali od fanoušků pořádnou kritiku. Tou však nešetřili ani sami hráči, zejména Luka Modrič.

Pamatujete na fantastickou jízdu Chorvatů na uplynulém světovém šampionátu v Rusku? Svěřenci Zlatka Daliče po fantastických výkonech dokráčeli až do finále. V něm už sice nestačili na favorizovanou Francii, ale přesto mohli být jejich fanoušci spokojení. Stříbrnou medaili před zahájením turnaje nikdo nečekal.

Uběhly dva měsíce a "kostkovaní" reprezentanti se nacházejí ve zcela jiné situaci. Absolutně totiž nezvládli vstup do nové Ligy národů, kde prohráli hned první utkání. Ve Španělsku se Chorvati prezentovali bezzubým výkonem, obdrželi šest gólů a odvezli si potupnou porážku.

Překvapivý debakl zároveň vstoupil do chorvatských dějin, tamní národní mužstvo nikdy nezaznamenalo větší prohru. Dosud nejhorší výsledek zaznamenalo v roce 2009 proti Anglii, od níž dostalo pět branek. I proto je nyní nálada v týmu na bodě mrazu.

S vůbec největší kritikou přišel středopolař Luka Modrič, kapitán a jeden z nejdůležitějších členů celého výběru. "Je až nepředstavitelné, jak rychle jsme přišli o reputaci, kterou jsme si tvrdě vybojovali postupem do finále fotbalového šampionátu," povzdechl si po utkání.

Hlavní důvody porážky viděl v disciplíně. "Po prvním inkasovaném gólu jsme úplně přestali hrát. Nestíhali jsme hráče, nepomáhali jsme si - a to je proti takovému soupeři sebevražda. Je to těžká prohra, ale ze všeho se dá poučit. Jestli nebudeme přistupovat k zápasu na sto procent, pak to dopadne jako ve Španělsku," uzavřel.