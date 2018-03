Jednadvacítka podlehla Řecku, cesta na Euro se komplikuje

Čeští fotbalisté do 21 let prohráli v kvalifikačním utkání v Řecku 0:3 a na úterníhosoupeře, kterému patří první místo v tabulce znamenající přímý postup na evropský šampionát, ztrácejí už devět bodů. Výběr Vítězslava Lavičky má sice zápas k dobru, ale porážka ho odsoudila k boji o teoretickou účast v baráži.

Český tým nastoupil ve stejné sestavě, v jaké se mu v pátek podařilo doma porazit 2:1 Chorvatsko, ale na dalšího favorita tentokrát nestačil. Řeky poslal do vedení už v sedmé minutě po centru do vápna Limnios, který nikým nehlídaný neměl problém uklidit míč z voleje k tyči.

Chvíli na to mohl srovnat Lischka, ale po rohu mířil hlavou nad. Opět se tak prosadili domácí, když rychlý brejk po chybné rozehrávce stopera Krále na půlce zakončil do odkryté branky Manthatos. Poslední slovo v prvním poločase patřilo českým mladíkům, ale Sáček z hranice vápna poslal míč těsně vedle pravého horního rohu.

Lavička do druhého poločasu na hřiště poslal Zajíce s Kratochvílem místo Haška s Wiesnerem. Už ve 49. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen domácí Galanopulos, naděje ale českému týmu vydržela jen chvíli. Sáček fauloval v 52. minutě ve vápně Limniose a rozhodčí nařídil pokutový kop.

Brankář Staněk sice vystihl směr a střelu řeckého kapitána Kulurise k pravé tyči vyrazil, jenže obrana dovolila soupeři hned dvě dorážky a z druhé se prosadil Saliakis. K domácímu obránci se odrazil míč po Limniosově střele do břevna. "Mohli jsme to vyřešit, ale místo toho jsme z třetí dohrávky inkasovali. Řekové byli hladovější a důraznější a tak to bylo celý zápas," uvedl Lavička.

Ani poté nedokázali hosté početní výhody využít a šance počítali jen Řekové. Limnios střílel těsně mimo a stejně dopadl i Kuluris. Staněk vyrazil Limniosovu ránu z dálky, pak šel sám na českého brankáře Kuluris, ale těsně minul. Limniosovo sólo zastavil Staněk dobrým vyběhnutím.

"Gól z penalty s námi psychicky zacvičil, ale říkali jsme hráčům, že každý gól se v kvalifikaci může počítat, že můžou rozhodovat maličkosti," řekl Lavička. "Bohužel jsme postrádali kvalitu v situacích, kdy jsme potřebovali rozdílového hráče, protože i když jsme soupeře zatlačili, tak to odbránil a my se do šancí dostávali velmi ztěžka," uvedl český kouč.

Českému týmu patří s deseti body čtvrté místo v tabulce o skóre za Běloruskem. Od prvního Řecka dělí Lavičkův výběr devět bodů. Na Chorvatsko na druhé příčce, která může znamenat místo v baráži, ztrácí jednadvacítka šest bodů, ale oproti oběma favoritům má zápas k dobru. "Dnešním výsledkem jsme devalvovali i naše teoretické šance na postup," posteskl si Lavička.