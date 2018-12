Jednadvacítka se dozví soupeře pro novou kvalifikaci

Čeští fotbalisté do 21 let se v úterý dopoledne dozvědí jména soupeřů, se kterými se utkají o účast na mistrovství Evropy 2021 v Maďarsku a Slovinsku. V Nyonu se bude losovat kvalifikace, ve které jsou svěřenci nového trenéra Karla Krejčího nasazeni ve druhém koši.

Češi se tak jistě vyhnou ve skupině Rakousku, Švédsku, Belgii, Slovensku, Polsku, Rumunsku, Nizozemsku a Izraeli. Los rozdělí týmy do osmi skupin po šesti týmech a jedné po pěti. Na šampionát postoupí přímo jen vítězové skupin, dva nejlepší celky na druhých místech se pak utkají v baráži o poslední postupové místo.

"Postupový klíč je hodně náročný. Oproti minulým kvalifikacím je o jedno postupové místo méně kvůli dvěma pořádajícím zemím. Kvalifikace nebude jednoduchá pro nikoho," řekl Krejčí. "Sám v sobě nějaké přání a představu před losem mám, ale nechci je zatím zveřejňovat. Když se to udělá, většinou los dopadne přesně naopak, což bych úplně nechtěl," prohlásil.

V prvním koši jsou většinou silné fotbalové země Německo, Anglie, Španělsko, Portugalsko, Francie, Itálie, Srbsko, Chorvatsko a Dánsko. "Tým z prvního koše by měl být favoritem, ale v kategorii U20 jsme už s těmito týmy hráli a každého jsme dokázali obrat o nějaké body, takže jsme si ověřili, že se můžeme rovnocenně poprat s každým soupeřem," věří Krejčí po zkušenosti z dvacítky, kde pracoval s hráči, které bude mít nyní k dispozici u jednadvacítky.

"V kategorii U20 jsme spolu byli přes rok a půl. Poznal jsem, že náš tým má charakter a vůli. Kluci udělali úspěch na EURO do 19 let v Gruzii, kde došli až do semifinále. Určitě v sobě mají chuť a hlad, aby udělali úspěch i v kategorii do 21 let, která už je vstupenkou do opravdu velkého fotbalu," dodal Krejčí. Los v Nyonu se uskuteční v úterý od 9:00.