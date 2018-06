K takovým porážkám už nesmí docházet, uvědomil si Hušbauer

Čeští fotbalisté se jen těžko vyrovnávají s páteční porážkou 0:4 v přípravném utkání s Austrálií, která byla jejich nejtěžší v historii. Také záložník Josef Hušbauer si je vědom toho, že takový výsledkový výpadek by se neměl stávat. Proto věří, že před posledním zápasem sezony se spoluhráči ještě najde zbytky sil a ve středu proti Nigérii předvedou lepší výkon a především výsledek.

"Rozhodně není nic příjemného dostat čtyři góly od Austrálie. My máme sice před koncem sezony, zatímco je čeká mistrovství světa, ale prohrát 0:4, to se nám nesmí stávat," prohlásil Hušbauer v rozhovoru s novináři.

Výsledek prý Češi soupeři darovali. "Asi jo. Bylo to spíše vyrovnané utkání, my možná víc drželi míč, ale nedávali jsme své šance, zatímco oni ano. Oni čekali na naše chyby, my je udělali a pak už to bylo těžké. Oni si začali věřit a my měli hlavy dole," řekl. "Austrálie je kvalitní mančaft a takové chyby, jaké jsme dělali, dokážou využít," dodal.

Vedle defenzivy však tým podle něj musí zapracovat i na koncovce. "Pokud bych měl najít na zápase s Austrálií nějaké pozitivum, tak kombinace nebyla úplně špatná. Chyběla nám spíš finální fáze. Situací vepředu jsme měli dost," podotkl Hušbauer.

Přiznává, že po náročné sezoně v dresu Slavie už těžko hledá síly. "Je to po sezoně, kdy je tělo unavené a chtělo by si odpočinout. Ale tento kemp slouží k tomu, abychom si na sebe víc zvykli, připravili se dobře na Ligu národů. Tak to musíme brát. Samozřejmě každý by byl raději na dovolené, ale pořád je to národní tým a rozhodně to není tak, že by se nám sem nechtělo," řekl.

"Chtěli jsme zvládnout Austrálii, abychom po psychické stránce byli v lepším rozpoložení, ale dopadlo to, jak to dopadlo. O to těžší je se teď připravit, ale musíme se o to pokusit a proti Nigérii to napravit," dodal.

Očekává ale, že trojnásobní afričtí šampioni budou ještě silnějším soupeřem než Austrálie. "Bude to určitě těžší zápas. Je to zas jiná typologie hráčů, než na jaké jsme zvyklí. My se musíme dát dohromady hlavně hlavou. Připravit se na to mentálně a předvést lepší výkon. Podle jmen mají kvalitní mančaft. Uvidíme, jak budou vypadat na videu a pak hlavně na hřišti," prohlásil Hušbauer.

Hráči k pročištění mysli využili dnešní volno a věnovali se rodinám, které za nimi do Rakouska přijely. Za Hušbauerem však nikoli. "Manželka musela zůstat s dětmi doma, protože jsou nemocné. Mám tu knížku, tak si budu číst. Mám rád detektivky, životopisy, třeba o masových vrazích, jako je Zodiak nebo Charles Mason. Za sezonu přečtu tak 15 knížek," prozradil.

Po návratu z Rakouska bude mít jen devět dní volna, než znovu Slavia odstartuje přípravu na novou sezonu. "Času moc nebude, tak budu s rodinou doma, možná pojedeme na chalupu. Tam posekám nějaké dřevo a už budu myslet na přípravu a vyhlížet los 3. předkola Ligy mistrů," dodal.