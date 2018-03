Kadeřábek: Čína je pro nás neznámá. Chceme hrát dobrý fotbal

Český fotbalový národní tým čeká po zápase s Uruguayí druhý zápas v turnaji. V souboji o třetí místo vyzvou Češi domácí výběr Číny. Pavel Kadeřábek přiznává, že o soupeři nemá žádné informace, ale výhru bere jako povinnost. Dále doufá, že se spoluhráči předvedou dobrý fotbal a vstřelí nějaké góly.

Po nedělním tréninku v Nan-ningu se Kadeřábek přiznal novinářům, jaké má pocity z toho, že neví, do čeho jde. "Je to takové zvláštní, že nevím, na jaké jméno hraju, ale třeba oni nás taky nikoho neznají. Vůbec nevím, jak to oni mají. Třeba oni o Češích taky nic nevědí a znají třeba jen Patrika Schicka, ostatní vůbec ne. Třeba do toho zápasu jdeme stejně, jako jdou oni."

Nehledě na to, že nemá mnoho informací o soupeři, bere výhru jako jedinou možnost. "Je to pro nás neznámý soupeř, ale i bez toho, že je známe, je prostě musíme porazit. Se vší úctou k Číně, musíme hledět na soupeře s vyšší kvalitou. Potom v evropské kvalifikaci budeme potkávat těžší soupeře," řekl pravý obránce na adresu týmu, který svůj úvodní zápas turnaje prohrál 0:6 s Walesem.

Česká reprezentace v prvním utkání turnaje prohrála s Uruguayí 0:2 a je odsouzena k bitvě "pouze" o třetí místo. "Bude to úplně jiný zápas, nemůžeme srovnávat utkání s Uruguayí a Čínou. Ale zlepšit asi bude třeba úplně vše. Hlavně co nám chybí, to je nějaká komunikace na hřišti, určitě takové větší nasazení a chuť chtít zápas vyhrát. Tohle bude asi proti tomuhle soupeři nejdůležitější," uvedl hráč bundesligového Hoffenheimu.

V předzápasovém rozhovoru také přiznal, že Češi se díky neznalosti soupeře mohou soustředit pouze na svůj výkon a předvést dobrý fotbal. "Takže to samozřejmě zítra bude dobrá zkušenost a prověrka v tom, že jejich styl není tolik známý. Ale musíme se soustředit na to, abychom poráželi týmy větších kvalit a abychom se určitě zlepšili. Hlavní cíl je předvést dobrý fotbal, který už jsme nějakou dobu určitě nepředvedli. A s tím dobrým fotbalem přijdou i góly," pokračoval pětadvacetiletý reprezentant.

Kadeřábek byl u druhého gólu Uruguaye, kdy včas nevystoupil a Cavaniho nevystavil do ofsajdu. "Na to jsem ale nenarážel. To nebyla žádná chyba komunikace, to jsem měl prostě vyběhnout. Celkově jde o to řvát na sebe 'záda', víc se povzbuzovat, mluvit. Chybí nám nějaký hlavní lídr, který za to vezme. Jsme všichni, v uvozovkách, hodní, jsme uzavření do sebe, soustředíme se na sebe. Chybí někdo, kdo tým strhne," uvedl Kadeřábek.