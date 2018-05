Kapitáni soupeřů Peru zažádali o zrušení trestu pro Guerrera

Francie, Austrálie, Dánsko. To jsou soupeři Peru v základní skupině C na nadcházejícím mistrovství světa v Rusku. Všichni tři kapitáni soků jihoamerického celku se zažádali Mezinárodní federaci fotbalových asociací FIFA a sportovní arbitráž CAS, aby zrušili trest Paola Guerrera, peruánského vůdce, který svou účast nevzdává a odvolal se ke švýcarskému nejvyššímu soudu.

Kapitáni všech tří soupeřů Peru společně podepsali dopis, ve kterém vyzvali organizaci FIFA, aby našli ještě cestu k lídrovi jihoamerického týmu Paolu Guerrerovi, jenž má aktuálně zastavenou činnost kvůli dopingu, aby si mohl zahrát na nadcházejícím světovém šampionátu v Rusku, které začíná za necelé tři týdny.

Dopis od kapitánů Francie, Dánska a Austrálie - Hugo Llorise, Simona Kjaera a Milea Jedinaka zveřejnila organizace FIFpro, jež zastupuje fotbalisty bez angažmá. Guerrero se osobně setkal v Curychu i s prezidentem FIFA Giannim Infantinem - ačkoliv nebylo zřejmé, co může fotbalový řídící orgán udělat, aby změnil zákaz, který minulý týden uložila peruánskému kapitánovi CAS. Lídr jihoamerického celku se ale nevzdává a odvolal se ke švýcarskému nejvyššímu soudu.

"Je neoddiskutovatelným kapitánem peruánského týmu a své naděje do něj vkládá celá země. Není to jen jeho zájem, nýbrž celého národa. Jdeme touto cestou ve Švýcarsku s přesvědčením, že Paola na mistrovství světa uvidíme," uvedl šéf peruánského fotbalu Edwin Oviedo pro agenturu Reuters. Představitelé tamějšího svazu doufají, že soud rozhodne do konce příštího týdne.

Pochopení pro kapitána týmu z Jižní Ameriky má i FIFA. "Gianni Infantino vyjádřil hluboké pochopení Guerrerova zklamání," uvedla Mezinárodní feredace fotbalových asociací ve svém prohlášení. "Prezident však také zdůraznil, že sankce byla uložena CAS po odvolání podaném proti rozhodnutí nezávislého soudního orgánu FIFA," dá se dočíst dále.

Guerrero byl pozitivně testován na kokain po kvalifikačním zápase Peru na MS proti Argentině v říjnu loňského roku. FIFA mu pozastavila činnost po dobu 12 měsíců. Ještě v prosinci byl distanc zmírněn na šest měsíců od odvolacího výboru FIFA, který nyní dovolil 34letému fotbalistovi hrát opět za brazilský klub Flamengo a připravit se na mistrovství světa.