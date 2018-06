Odchod do Egypta? Žádnou nabídku jsem nedostal, tvrdí Jarolím

Trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím odmítl informace egyptských médií, že by měl před podpisem smlouvy s káhirským klubem Al Ahlí. Vedení reprezentace to už dříve označilo za spekulace s tím, že kouč se plně koncentruje na středeční přípravný zápas s Nigérií.

"Jsem z toho trochu zaskočený. Žádná nabídka mi na stole neleží. Jediné, na co se soustředím, je středeční utkání s Nigérií, protože po tom zpackaném utkání s Austrálií máme co napravovat," řekl Jarolím novinářům na soustředění v Rakousku.

Server Egy Sport napsal, že podle jeho zdrojů se Al Ahlí s Jarolímem dohodl, že nahradí ve funkci dosavadního trenéra Hossama Al Badrího. Už se jen čeká, až trenér dorazí do Egypta a podepíše smlouvu. Podobné informace zaznívaly i v dalších egyptských médiích.

Jednašedesátiletý Jarolím v minulosti v arabském světě pracoval. V letech 2011 až 2013 někdejší kouč pražské Slavie či Mladé Boleslavi vedl saúdskoarabský klub Al Ahlí Džidda, pak odešel do Spojených arabských emirátů koučovat Al Wahdu.

U národního týmu má Jarolím působit až do roku 2020. Loni v říjnu se na tom po neúspěchu v kvalifikaci mistrovství světa dohodl s vedením Fotbalové asociace ČR, i když se jeho smlouva dá letos v létě vypovědět.

Na podzim má Jarolím vést reprezentaci do premiérového ročníku Ligy národů, kde se čeští fotbalisté utkají ve skupině se Slovenskem a Ukrajinou. Pokud by se potvrdily spekulace o jeho odchodu, nový trenér by naskočil rovnou do soutěže a neměl by k dispozici žádné přípravné utkání.