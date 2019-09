Kosovo vytěžilo maximum, řekl Schick. Bude na Černou Horu fit?

Přestože Patrik Schick skóroval za reprezentaci ve třetím utkání po sobě, na rozdíl od červnových domácích výher nad Bulharskem a Černou Horou to tentokrát v Kosovu českým fotbalistům body v evropské kvalifikaci nepřineslo. Útočník německého Lipska byl z výkonu národního týmu zklamaný a porážku 1:2 v Prištině považoval za hodně lacinou.

"Že jsem dal gól, je sice hezké, ale tahle porážka mě fakt štve. Je hodně laciná. Kdyby to skončilo 2:2, stane se, remíza. Ale tahle prohra mrzí. Tenhle zápas jsme měli rozhodně vyhrát," řekl novinářům Schick.

"Celkově naše hra nebyla dobrá, dopředu jsme byli čitelní. Z naší strany tam nebyl moment překvapení, žádná skrytá přihrávka. Měli jsme hrát odvážněji. Naše hra byla dost jednoduchá, mohli jsme si to líp rozehrát po zemi. Na můj vkus jsme oproti předešlým zápasům hráli zbytečně moc nakopávaných balonů," dodal třiadvacetiletý útočník.

V 16. minutě otevřel skóre, soupeř ale brzy srovnal a v 66. minutě zápas otočil. Za stavu 1:1 ve 32. minutě měl Schick další velkou šanci, v přečíslení zvolil místo přihrávky střelu, kterou domácí brankář vytáhl.

"Čekal jsem do posledního momentu, aby šli obránci co nejvíc k sobě a já mohl přihrát do strany. Odkud by měli kluci víc prostoru ke střele. Bohužel poslední dotek jsem si dal delší, potom už byl stoper blízko. Nejsem si úplně jistý, jestli by případná přihrávka nešla na paty a celou akci bych tím nezabrzdil. Nakonec střela nebyla špatná, chyběl kousek, přitlačit ji víc k tyči," poznamenal Schick.

Zápas podle něj rozhodla produktivita. "Já si úplně nevybavuju, že by Kosovo mělo nějakou velkou loženku, ale z těch situací, co mělo, vytěžilo maximum. My jsme naopak mohli z těch šancí vytěžit víc," podotkl Schick.

Český tým se po polovině kvalifikace propadl na nepostupové třetí místo ve skupině a na Kosovo ztrácí dva body. "Do dalšího vývoje skupiny je to určitě komplikace. Musíme se teď z porážky oklepat. Naštěstí máme další šanci už v úterý v Černé Hoře. Věřím, že tam uhrajeme tři body, to by zase situace vypadala líp," prohlásil Schick.

Po zápase si ledoval nohu, ale na Černou Horu bude v pořádku. "Bohužel jsem měl během týdne nějaké zdravotní trable. Musím poděkovat fyziotýmu, že mě dali dohromady. Do dalšího zápasu budu připraven," dodal.