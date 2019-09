Kouč Černohorců: Nejsme ve špatné pozici

Nový trenér fotbalistů Černé Hory Faruk Hadžibegič je přesvědčen, že v případě úterní výhry nad českým týmem se jeho svěřenci reálně vrátí do boje o postup na evropský šampionát. Ve vítězství věří o to víc, že soupeř v sobotu nečekaně prohrál v Kosovu 1:2.

"Nemáme co ztratit, ale můžeme toho hodně získat. To není špatná pozice. Pokud dosáhneme na vítězství, můžeme naprosto realisticky myslet na to, že jsme zpět ve hře," řekl na tiskové konferenci Hadžibegič.

Černohorský tým převzal v červenci. Srb Ljubiša Tumbakovič byl před červnovým zápasem v České republice odvolán kvůli tomu, že odmítl být na lavičce při předchozím utkání s Kosovem, jehož samostatnost Srbsko neuznává. Černohorci v Olomouci pod vedením asistenta prohráli 0:3 a na postupovou druhou příčku v tabulce ztrácí po polovině kvalifikace šest bodů.

Hadžibegič prožil úspěšný start a ve čtvrteční přípravě s Maďarskem dovedl své svěřence k výhře 2:1. "Po výhře nad Maďarskem není žádná euforie. Nikdo si nemyslí, že to bude lehké, když jsme porazili Maďarsko. Ale v uplynulých dnech byla v kvalifikaci řada překvapení, tak proč by nemohlo přijít další?" uvedl Hadžibegič.

"Proti Maďarsku jsem viděl, že můžeme vyhrát, a zápas Kosovo - Česko to potvrdil. Kosovo hrálo statečně, obětavě a bylo odměněno. Ale víc se dívám na to, co můžeme udělat my. Zápas s Maďarskem mi ukázal, že máme potenciál," uvedl Hanžibegič.

Černohorce čeká jubilejní 100. zápas. "Je nepřijatelné být v tabulce takhle nízko. Černohorský fotbal má historii a my jsme povinni současnou situaci změnit. Jsem si jistý, že na to máme," uvedl jednašedesátiletý bývalý jugoslávský reprezentant.

Černohorci se musejí obejít bez dlouhodobě zraněné opory Stevana Jovetiče a chybět jim bude i obránce Stefan Savič. "Bohužel se nestihl zotavit ze zranění. Mění to naše plány. Ještě uvidíme, kdo bude stoprocentně zdravý a kdo ne," dodal Hadžibegič.