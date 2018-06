Kvalita tu je, musíme se sehrát, nabádá český útočník

Fotbalový reprezentant Patrik Schick si hodlá dát po uplynulé sezoně minimální volno. Co nejdříve chce začít s individuálním tréninkem, aby byl v co nejlepší kondici před letní přípravou v AS Řím. V ní chce zabojovat o lepší pozici, než v jaké byl v uplynulé sezoně, kterou mu zkomplikovala zranění.

"Můj začátek v Římě nebyl optimální i kvůli zraněním. Ale postupem času jsem se cítil fyzicky lépe a můj výkon šel nahoru. Ke konci sezony už to bylo dobré. Ale vím, že mohu hrát lépe," řekl na dnešním setkání s novináři Schick, který loni přestoupil do AS Řím ze Sampdorie za téměř miliardu korun jako druhý nejdražší český fotbalista v historii.

V sezoně odehrál 26 zápasů, z toho polovinu v základní sestavě, a dal tři branky. Šanci dostal i ve čtvrtfinále a semifinále Ligy mistrů, když pomohl vyřadit Barcelonu a málem otočit souboj s Liverpoolem.

"Zápas s Barcelonou byl pro mě největší zážitek. I ten Liverpool byl krásný, i když jsme nakonec nepostoupili. Ale byli jsme blízko. Byly to pro mě první zápasy v Lize mistrů, takže na to asi nikdy nezapomenu," prohlásil.

Ve druhé sezoně v Římě se ale chce výrazněji prosadit. I proto přivítal možnost jet na soustředění s národním týmem do Rakouska, jelikož ho to udrží v kondici, aby byl co nejlépe připravený na tréninkový kemp AS.

"Pomůže mi to. Teď budu mít tři týdny volna, ale vypustím jen na týden, a pak už zas začnu individuálně trénovat. Chci být na novou sezonu co nejlépe připravený. Loni jsem letní přípravu (kvůli přestupu a zranění) v podstatě neabsolvoval. Věřím, že se mi teď zranění vyhnou a budu na sezonu stoprocentně nachystaný," řekl dvaadvacetiletý odchovanec Sparty.

Ve středeční ho čeká s národním týmem přípravný zápas s Nigérií, ve kterém bude reprezentace napravovat páteční debakl 0:4 s Austrálií. "Fotbal nebyl špatný, ale nedali jsme gól a druhá půle se nám vůbec nepovedla. Výsledek 0:4 je přesto krutý. Bylo to o tom gólu. Oni ho dali z první vážnější šance a to jim pomohlo," míní Schick. "Zapomíná se na to špatně, ale musíme se poučit, aby se tohle nestávalo," dodal.

V utkání nastoupil z pravé strany podobně jako na jaře v Římě. "Z Říma jsem zvyklý hrát křídlo, ale tady hrajeme trochu jinak, takže to pro mě bylo i tak něco nového. A nebylo to ideální. Nějak jsem si to ale odehrál. A když jsem se dostal na hrot, tak jsem se moc nedostal do hry," uvedl.

Odmítl, že by měl tým problém s motivací. "Je to samozřejmě složitější, když je po sezoně. Hlavou jste nastavený jinak. Ale je to pořád národní tým, takže se na to nelze vymlouvat. V nároďáku by měla být motivace vždy nejvyšší. Nemyslím si, že by někdo něco vypouštěl. Ten výsledek je krutý, rozhodly však jen individuální chyby. První poločas nebyl špatný, jen tomu chyběl gól a vypadalo by to jinak," míní.

Rovněž si myslí, že národní tým má na to, aby předváděl dobrý fotbal. "Kluci tu jsou šikovní, kvalita tu je, ale potřebujeme zapracovat na souhře. Vím, že po té porážce se tomu věří těžko, ale za mě tam posun oproti předchozím srazům je. Ale těžko se to teď vysvětluje po tom výsledku," dodal Schick.