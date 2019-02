Manažerem fotbalové jednadvacítky byl jmenován Zápotočný

Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Zápotočný se stal manažerem národního týmu do 21 let. Do funkce ho dnes schválil výkonný výbor Fotbalové asociace ČR jako nástupce Libora Sionka, který se už dříve přesunul k A týmu.

Zápotočný bude spolupracovat s trenérem Karlem Krejčím. První akcí pro ně bude březnové soustředění ve Španělsku s přípravnými zápasy s Islandem a Mexikem. "Tomáše znám velmi dlouho. Během kariéry si získal velký respekt a je to hlavně charakterní člověk, na kterého je spolehnutí za všech okolností. I když je na funkcionářském poli nováčkem, nepochybuji, že se brzy rozkouká a hodně nám pomůže," řekl Krejčí v tiskové zprávě.

Osmatřicetiletý Zápotočný patřil k výrazným osobnostem české ligy, kde nastupoval za Příbram, Drnovice, Liberec, Spartu a Ostravu. Na kontě má dva mistrovské tituly a 239 odehraných zápasů a 28 branek. Rovněž působil v zahraničí v Udine, Besiktasi Istanbul a Bursasporu. Dvakrát slavil turecký titul. Čtyřikrát si zahrál za reprezentaci. Po loňském konci kariéry začal pracovat jako asistent trenéra v Příbrami.

"Nedávno jsem ukončil aktivní kariéru a moc si považuji toho, že u fotbalu můžu dál zůstat, a ještě navíc u národního týmu. Moc se těším, že budu nablízku perspektivním hráčům a uděláme společně všechno, abychom jim vytvořili dobré podmínky a byli společně úspěšní," uvedl Zápotočný.

Věří, že v začátcích bude moci čerpat zkušenosti od Sionka, s nímž se zná ze Sparty. "Jdu trochu do neznáma, ale jak jsem přistupoval k hráčské kariéře, udělám všechno, abych se zlepšoval i na této úrovni. Rád se budu učit," řekl Zápotočný.