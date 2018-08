Messi už letos za reprezentaci hrát nebude, možná vynechá Copu

Kapitán Argentiny Lionel Messi se letos už v reprezentaci neobjeví a je možné, že nebude hrát ani příští rok na Copě América. Jednatřicetiletý hvězdný fotbalista Barcelony podle argentinských médií požádal dočasného kouče Lionela Scaloniho o pauzu. Jak bude dlouhá, není jasné.

Messi odehrál v národním dresu 128 zápasů a dal 65 gólů, ale k velké trofeji zatím Argentinu nedokázal dovést. Na mistrovství světa v Rusku Jihoameričané prohráli v osmifinále s Francií (3:4), před čtyřmi lety získali stříbro. Po turnaji v Rusku doplatil na neúspěch kouč Jorge Sampaoli a nahradil ho dočasně Scaloni.

"Telefonicky mu (Messi) oznámil, že nebude k dispozici na zářijové přípravné zápasy," uvedl deník Clarín. Během turné v USA se v září argentinský výběr utká s Guatemalou a Kolumbií, v říjnu pak vyzve v prestižním duelu Brazílii.

"Je to čistě jeho rozhodnutí, měli bychom mu na to dát dost času. Je to pochopitelné. Když hraje národní tým, ať už dobře nebo špatně, vždycky ho všichni kritizují," zastal se Messiho jeho bývalý reprezentační spoluhráč Carlos Tévez z Bocy Juniors, která dnes nastoupila v Barceloně k přípravnému zápasu.