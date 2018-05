Mexický tisk jen kritizuje, v cizině nám fandí víc, řekl Ochoa

Fotbalové reprezentace se pomalu začínají připravovat na nadcházející vrchol sezony. Už 14. června vypukne světový šampionát v Rusku, na němž se představí dvaatřicet týmů. Na účast se těší také Mexiko, jeden z favoritů na postup do vyřazovacích bojů. Jeho hráči však nepůjdou do turnaje v příliš dobrém rozpoložení, brankář Guillermo Ochoa uvedl, že mužstvo čelí velké kritice médií. Právě ty následně označil za největšího soupeře.

Mistrovství světa ve fotbale se pomalu, ale jistě blíží. Do startu prestižního turnaje zbývají pouhé dva týdny. Národní týmy, které se na ruský šampionát probojovaly, nyní odehrávají poslední přátelská utkání. Výjimkou není ani Mexiko, které v dosud posledním duelu překvapivě pouze remizovalo s Panamou. A právě po tomto bezbrankovém mači schytali svěřenci trenéra Juana Carlose Osoria velkou kritiku od tamního tisku.

Mexičtí novináři se pustili především do zmíněného kouče, od něhož opakovaně požadují rezignaci. Tyto zprávy se samozřejmě dostaly k celému týmu, což okomentovala v rozhovoru pro německý deník Bild brankářská jednička Guillermo Ochoa.

Podle slov rodáka z Guadalajary vyvolává negace médií v mužstvu velké nepokoje. "Sportovní tisk v Mexiku je velmi tvrdý. Existuje u nás jen málo objektivních médií, naopak je tu spousta těch, co umí jen psát kritiku a polemizovat," uvedl gólman, jenž loni přestoupil z Málagy do belgického Standartu Lutych.

"Mám dojem, že máme více podporovatelů v cizině než u nás. V naší zemi naopak máme největší soupeře. My máme na rozdíl od nich v trenéra velkou důvěru. Věříme v to, co nám říká," pokračoval.

I přes velký tlak je ale podle třiadvacetiletého gólmana Mexiko schopné na nadcházejícím mistrovství uspět, což chce potvrdit už v úvodním souboji skupiny F proti favorizovanému Německu. "Jsou oblíbeným týmem a favority na celkový triumf, ale my je chceme zkusit překvapit. Hlavním cílem pro nás zůstává postup do čtvrtfinále," uzavřel.

Kromě Německa čeká Mexičany v základní skupině také výběr Jižní Koreje a Švédska, s nímž bude pravděpodobně bojovat o druhé postupové místo.