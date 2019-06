Navrátilec Kozák: Zdraví drží. Pozvánka je vzpruha a motivace

Vydařené jarní výkony v dresu Liberce vynesly fotbalovému útočníkovi Liboru Kozákovi nejen angažmá ve Spartě, ale i první reprezentační pozvánku od listopadu 2013. Návrat do národního mužstva bere Kozák jako odměnu za to, že se po jedenáctiletém působení v zahraničí rozhodl vrátit do Česka.

"Je to příjemné překvapení. Nečekal jsem to. Obrovská vzpruha a motivace v tom, že to, co dělám, je ta správná cesta. Bude to i o snaze se tady udržet," řekl třicetiletý Kozák novinářům na setkání s reprezentanty před kvalifikačními zápasy o postup na mistrovství Evropy 2020 proti Bulharsku a Černé Hoře.

Případnou pozvánku do výběru trenéra Jaroslava Šilhavého v hlavě měl, ale nepovažoval ji za hlavní cíl. "Hlavně jsem se chtěl vrátit k fotbalu a abych byl platný na hřišti a byl zdravý. Všechno ostatní jsem nechal otevřené. Tím, jak to všechno šlo, je to taková odměna, ale zároveň velká odpovědnost," prohlásil Kozák.

Na sever Čech zamířil v lednu z italského Livorna a ve 14 ligových utkáních za Slovan vstřelil sedm branek. "Sám vím, že těch gólů mohlo být víc. Úplná spokojenost tam není. Hrál jsem pět měsíců v kuse a sám cítím, že to jde nahoru, ale asi to ještě není ta top forma. Cesta je správná, ubírá se tím směrem, kterým jsem chtěl, a získávám sebedůvěru," uvedl Kozák, jenž se v barvách Lazia Řím stal v sezoně 2012/2013 nejlepším střelcem Evropské ligy.

Drží mu i zdraví, které ho v minulosti výrazně brzdilo. Při působení v Aston Ville si zlomil holenní i lýtkovou kost a následně měl potíže s kotníkem. "Je pro mě příjemné vědět, že jsem zvládal zápasy, kdy se hrála neděle - středa a to tělo to zvládalo. Zdraví drží. Musím dělat některé věci preventivně navíc, ale to mi nikdy nedělalo problém," konstatoval Kozák.

Zároveň je rád, že se jeho budoucnost vyřešila před reprezentačními duely. "Poslední dny po sezoně byly hektické. Všechno dopadlo dobře a zároveň do toho přišla nominace. Teď mám čistou hlavu. Můžu se soustředit jenom na ty dva zápasy," řekl Kozák, který s Letenskými podepsal dvouletou smlouvu.

Jestli v pátek proti Bulharům nastoupí od začátku, netuší. "Ani jsme to s trenérem neřešili, ani já to neřeším. Budu se snažit být nachystaný jak na 90 minut, tak na půl hodiny. I kdyby to nevyšlo, tak je třeba být připravený na druhý zápas," podotkl.

Po prohře 0:5 v Anglii v úvodu kvalifikace budou Češi usilovat o první body do tabulky. "Po minulém zápase, kdy se to nepovedlo, cítíme povinnost, že bychom ty zápasy měli zvládnout, a hlavně je chceme zvládnout. Oba jsou doma, takže bychom měli nasbírat plný počet bodů. Dneska jsou soupeři vyrovnaní, takže to nebude lehké. Budeme chtít útočit a mít hru v rukou," řekl Kozák.

Češi si pátečního soupeře rozebrali na videu. "Je to organizované mužstvo, vychází z obrany a hlídají si střed. Když se nechají rozběhnout a kombinačně rozhodit, ukážou se jejich díry v obraně. Myslím si, že naší hrou, naší běhavostí je můžeme nachytat a ukázat jejich slabinu a tam potom udeřit," prohlásil opavský odchovanec.

Za seniorskou reprezentaci si připsal osm startů a dva góly. Naposledy se v národním týmu představil v přípravném zápase proti Kanadě. Poslední soutěžní duel v rámci kvalifikace na mistrovství světa 2014 odehrál o měsíc dříve právě proti Bulharsku. "Vyhráli jsme tam 1:0. Bylo by fajn to zopakovat," uvedl Kozák.