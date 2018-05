Nechci utíkat, s Herthou budu bojovat o poháry, sdělil Darida

Přestože fotbalista Vladimír Darida skončil v uplynulém ročníku bundesligy s Herthou Berlín až na desátém místě tabulky a nepostoupil do evropských pohárů, na odchod z německé metropole nepomýšlí. Věří, že se klub v další sezoně zvedne. Byl rád, že se po zranění udržel v sestavě, mrzí ho ale nula v kolonce gólů.

"Sezona se hodnotí těžko. Na jednu stranu jsme splnili cíl - skončit do desátého místa a nemít žádné starosti s bojem o udržení. Na druhou stranu jsme zbytečně ztráceli domácí zápasy. Mohli jsme bojovat o Evropskou ligu, ale nedokázali jsme strhnout zápasy na naši stranu," řekl Darida na srazu reprezentace, která se chystá na soustředění v Rakousku.

"Cíl do desátého místa byl daný tím, že se Hertha dlouho nedostala do pohárů. Nevěděli jsme, jak to bude vypadat na podzim, když je pak víc zápasů. Možná to byl až moc střízlivý cíl. Myslím, že v příští sezoně stoprocentně bude cílem útočit na poháry," dodal sedmadvacetiletý záložník.

V Hertě strávil už třetí sezonu a do skupinové fáze pohárů zatím s berlínským klubem postoupil jen jednou. "Je to škoda. Ty zápasy jsou vždy hezké, mám rád večerní zápasy. Je to úplně něco jiného, proti jiným klubům, než jste zvyklí z ligy. Sleduje to i víc lidí. Bude mi to chybět. Doufám, že nám to v příští sezoně vyjde a přespříští si poháry zahrajeme," uvedl Darida.

O odchodu z Herthy, kde má ještě tři roky smlouvu, neuvažuje. "Pořád věřím, že s Herthou máme kvalitní tým. Máme víceméně vše, co potřebujeme. Věřím, že máme na víc. Máme výborný tým, spoustu šikovných hráčů. Nemám pocit, že bych teď musel z Herthy utíkat. Věřím, že se nám bude dařit a do těch pohárů se podívám s Herthou," řekl.

"Z druhého pohledu, když si vezmu celou naši sezonu, tak hrajeme dvakrát proti Bayernu Mnichov, dvakrát proti Dortmundu, Schalke a mohl bych jmenovat dál. Tím se to trochu kompenzuje," uvedl Darida.

Předloni v březnu se objevily informace, že ho sleduje Real Madrid. "Může se stát, že se něco objeví. Určitě bych nad tím pak přemýšlel, ale ta nabídka by musela být zajímavá i pro klub. Když se už v minulé sezoně něco ze zahraničí objevilo, klub víceméně jednoznačně řekl, že mě nechtějí pouštět," podotkla opora reprezentace.

Z osobního hlediska mu v uplynulé sezoně chyběly góly. "Po zranění, co jsem se dostal zpátky do sestavy, tak jsem se v ní udržel. S tím jsem spokojený. Ale ty góly chybí. Spousta lidí se podívá jen na ty statistiky, nepodívá se, jak kdo hraje. Bavili jsme se o tom i s trenérem a ten mi říkal, že jsem měl být v některých situacích víc sobecký," řekl Darida.

Hertha podruhé za sebou zakončila sezonu domácím debaklem 2:6. "V první minutě jsme dostali gól, hned jsme vyrovnali a myslel jsem si, že začínáme od začátku a bude to lepší než vloni. Jenže ještě do poločasu jsme bohužel dostali dva laciné góly. Pak jsme před domácími fanoušky chtěli hrát dopředu a z toho pramenily další branky," uvedl bývalý plzeňský hráč.

Těší ho, že Viktoria vyhrála titul a postoupila přímo do skupiny Ligy mistrů. "S některými kluky jsme v kontaktu, jsem rád, že to zvládli. Jednou jsem se překliknul a zavolal trenéru Vrbovi místo někoho jiného. On mi z legrace říkal, že si myslel, že volám, jestli nechci jít zpátky," dodal s úsměvem Darida.