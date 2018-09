Nejsem zklamaný, Vaclík to odchytal skvěle, řekl Koubek

Brankář Tomáš Koubek necítil žádné velké zklamání z toho, že do čtvrtečního úvodního utkání českých fotbalistů v nové soutěži Lize národů proti Ukrajině nenaskočil a za jedničku trenér vybral Tomáše Vaclíka. Zápas podle něj ukázal, že šlo o správnou volbu. Koubek věří, že dostane šanci v pondělním přípravném utkání v Rostově na Donu s Ruskem.

"Zklamaný nejsem, myslím, že se včera potvrdilo to, že se trenér rozhodl dobře pro Tomáše (Vaclíka). Samozřejmě jak už jsem říkal několikrát, každý tady chce chytat. Ale já věděl už po tom červnovém zápase, že to pravděpodobně nedopadne," řekl novinářům Koubek, který naposledy chytal za národní celek na začátku června při porážce 0:4 s Austrálií.

"Takže jsem se tak nějak snažil celé léto připravovat normálně. Teď věřím v dalším šanci. Chci být připravený tak, aby to dopadlo líp než v červnu. Věřím, že si proti Rusku zachytám, ale stoprocentně ještě nic nevím. Budeme to muset nechat na trenérovi, až to řekne," dodal gólman francouzského Rennes.

Na Vaclíkovi podle něj bylo i ve čtvrtečním zápase vidět, do jaké formy se dostal po letním přestupu do Sevilly. "Určitě hrálo roli to, že to Tomáše nakoplo. Podává teď skvělé výkony, hrozně mu to pomohlo. Vím to z vlastní zkušenosti, když jsem přestoupil do Rennes. Člověka to hrozně nakopne a pravděpodobnost, že se zlepšíte a budeme mít formu, je větší, než když jste někde tři roky v kuse," podotkl Koubek.

Věří, že reprezentanti v Rusku odčiní porážku 1:2 s Ukrajinou. "Je to pro nás výzva po tom nevydařeném výsledku včera večer se zvednout a pokusit se být Rusku vyrovnaným soupeřem. Na zápas se hrozně moc těším. Není tolik zápasů, kdy na vás přijde 40 tisíc lidí a hrajete proti skvělému mančaftu, který sice není úplně top v Evropě, ale bylo vidět, že šlapou a hrají týmově," připomněl Koubek čtvrtfinálovou účast Ruska na nedávném mistrovství světa na jeho domácího půdě.

V Rostově si už zachytal vloni v zimě za Spartu v Evropské lize a Letenští v Rusku prohráli 0:4. "Jsem zvědavý na stadion, jak se to tam změnilo. Pro nás všechny je to další skvělý zápas. Kvalita a obtížnost co se týče toho, co vám tam vše čeká, je motivující," dodal Koubek.