Neměli bychom podléhat skepsi, zůstává pozitivní Vaclík

Podle brankáře Tomáše Vaclíka je zbytečné po sobotní porážce 1:2 v utkání evropské kvalifikace v Kosovu podléhat špatné náladě. Věří, že čeští fotbalisté pořád mají sílu a nejsou tak špatní, jak se píše. Byť se reprezentanti po polovině kvalifikace propadli na nepostupové třetí místo ve skupině, podle gólmana španělské Sevilly mají stále situaci ve svých rukou.

"Samozřejmě všichni víme, že se to nepovedlo. Je to velká komplikace, ale zase si nemyslím, že bychom měli podléhat nějaké skepsi. Nemyslím, že tým potřebuje vyloženě impulz, že se na to někdo vyflákl nebo tak. Jak jsme v červnu dva zápasy zvládli a byla nálada, že vše je super, tak nebylo. Stejně tak teď nesmíme být v náladě, že je všechno špatně," řekl novinářům Vaclík, který se s týmem po přesunu z Kosova chystá na úterní další zápas kvalifikace v Černé Hoře.

"Samozřejmě kritiku vnímáme, většina z nás má sociální sítě. Ale nemyslím si, že jsme tak špatní, jak se píše. Věřím, že to v úterý ukážeme. Pořád týmu věřím, pořád v něm něco vidím. Stoprocentně věřím, že před sebou máme něco, na co budeme vzpomínat. Cítím, že tým má velkou chuť něco ukázat. Věřím, že sílu má, že to teď bylo jen momentální zaváhání a že to v úterý zvládneme," dodal třicetiletý gólman.

Po porážce v Kosovu klesl český tým na nepostupové třetí místo v kvalifikační skupině a na soupeře ztrácí dva body. "Teď je situace, že v úterý musíme. Všichni víme, jak se ta skupina vyvíjí. Zbývají už jen čtyři zápasy. Kosovo hraje dvakrát s Anglií, pak hraje u nás. Pořád to máme ve svých rukách, ale je to tak, že v úterý musíme, abychom se dostali zpátky do situace, že nás budou nahánět oni," poznamenal Vaclík.

V Kosovu při obou inkasovaných gólech neměl daleko k úspěšnému zákroku. Při vyrovnávací brance Vedata Muriqiho si dokonce sáhl na míč. "Byl na ruce, ale ztratil jsem moment, protože Suchoš (Marek Suchý) hrál balon první. On ten souboj vyhrál, ale bohužel trefil Muriqiho. Balon jde od brány a najednou se vrací zpátky. Chyběl fakt kousek. Chytal jsem to za sebou a už jsem to bohužel nestihl vytáhnout," prohlásil Vaclík.

Při rozhodujícím gólem Mërgima Vojvody po rohu zase viděl balon až na poslední chvíli. "Viděl jsem, jak střílí. Balon šel na Suka (Tomáše Součka), ale ten měl strach, že by hrál rukou, tak na poslední chvíli uhnul. Reagoval jsem, až když to vyletělo zpoza Toma a balon už byl hrozně blízko," litoval Vaclík.