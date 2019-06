O kvalitách Čechů víme, zní z Černé Hory. Jovovič byl poradce

Podle černohorského obránce Marka Vešoviče byl jablonecký záložník Vladimir Jovovič důležitým zdrojem informací před pondělním zápasem kvalifikace mistrovství Evropy v Olomouci a reprezentační spoluhráče s českým výběrem seznámil. Fotbalista Legie Varšava považuje domácí tým za hodně kvalitní, vyzdvihl útočníka Patrika Schicka a obránce Pavla Kadeřábka.

"V předchozích dnech nás Vladimir seznámil s českým týmem. Víme, že docela dost hráčů české reprezentace působí ve Slavii. Pro nás je každá informace důležitá, něco jsme si zjistili sami, udělali jsme nějaké rozbory a analýzy. Doufáme, že nám to bude užitečné," řekl na tiskové konferenci Vešovič.

Podle něj však Jovovič v kabině nevypsal speciální prémie za případný úspěch Černé Hory. "O tom nic nevím. Ale kdybychom vyhráli, určitě by nějaká odměna byla," usmál se sedmadvacetiletý krajní bek.

Sám staví český fotbal hodně vysoko. "Všichni na Balkáně o jeho kvalitě víme. Z individualit znám především Schicka a Kadeřábka. Mimo těchto vynikajících osobností víme moc dobře, že Čechy charakterizuje týmová hra. Víme o hráčích, že mají i dobré fyzické parametry. Slabé a silné stránky si necháme pro sebe. Doufáme, že zítra ukážeme to, co je v nás," konstatoval Vešovič.

Černohorci nepřijeli do Olomouce v lehké situaci. Srbský hlavní trenér Ljubiša Tumbakovič byl odvolán poté, co odmítl být na lavičce v pátečním kvalifikačním zápase s Kosovem (1:1), jehož samostatnost Srbsko neuznává. Mužstvo převzala dvojice dosavadních asistentů Miodrag Džudovič a Dragoje Lekovič. Černá Hora je navíc po třech zápasech poslední ve skupině A se dvěma body a nejhorším skóre 3:7.

"Vzhledem k tomu, co se stalo v naší reprezentaci, můžu říct, že atmosféra je opravdu výborná. Zapomněli jsme to, co se v minulých dnech stalo, a jsme plně soustředěni na zítřejší zápas. Chceme ukázat dobrou hru a především získat nějaké body, které jsou v kvalifikaci velmi důležité," uvedl Vešovič.