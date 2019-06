Oddychl jsem si hodně, tým ukázal charakter, řekl Šilhavý

Trenér Jaroslav Šilhavý si hodně oddychl, že čeští fotbalisté v druhém utkání evropské kvalifikace porazili Bulharsko v Praze na Letné 2:1 a po březnovém úvodním debaklu 0:5 v Anglii získali ve skupině první body. Vítězství si cenil o to víc, že mužstvo podle něj ukázalo charakter a po nepovedeném úvodu otočilo stav.

"Oddychl jsem si hodně, lhal bych, kdybych říkal něco jiného. Neříkám, že je vše vyhráno, ale po tom prvním výsledku v Anglii jsme potřebovali vítězství jako sůl. Před domácím publikem o to víc. Jsem rád, že se nám podařilo. Diváci byli skvělí," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

Jeho svěřenci vstoupili do zápasu špatně a už ve třetí minutě po centru prohrávali. "Moc dobře nám nebylo, ale to prostě fotbal někdy přináší, chyby se stávají. Vstoupili jsme do toho a hned po dvou minutách jsme prohrávali. Dost nás to zaskočilo, byla to sprcha. Nicméně bylo dost času s tím něco udělat, což se nám nakonec podařilo," pochvaloval si Šilhavý.

V 19. minutě srovnal Patrik Schick a stejný hráč v 50. minutě dokonal obrat. "Patrik výborně pracuje i na tréninku. Je to velká postava a věřím, že to bude jeden z důležitých hráčů, který nás posune na mistrovství Evropy. Přál bych mu hattrick, ale střídání bylo vynucené, měl toho už hodně v nohách," řekl Šilhavý.

"V tomhle zápase se ukázal charakter toho týmu. Dokázali jsme se poměrně brzy vrátit do zápasu a vyrovnat. Hráli jsme náročně celý zápas. Podařilo se nám dostat do vedení, měli jsme šance na to, abychom ho pojistili. Nicméně jsme se klepali až do konce," připustil Šilhavý.

V poslední z pěti nastavených minut mu nebylo dobře, když centr ze strany nebezpečně prolétl českým pokutovým územím. "V 95. minutě nám docela zatrnulo. Někdy to tak bývá, že nedáte šance a soupeř potom z jedné šance, z jednoho závaru vyrovná. Bylo by to kruté, kdyby nám to tam spadlo. Někdo tam nahoře nad námi držel ochrannou ruku a vítězství jsme si zasloužili," konstatoval Šilhavý.

Byl rád, že po nepříjemném zranění v obličeji z úvodu druhé půle a po ošetření dohrál záložník Tomáš Souček. "Má na bradě tržnou ránu. Asi čtyři stehy zvenku, tři zevnitř. Věřil jsem, že nebude muset střídat. Sice to chvíli trvalo, ale doktoři odvedli skvělou práci. Tomáš je bojovník a vrátil se do zápasu," řekl Šilhavý, který věří, že Souček bude připraven na pondělní zápas kvalifikace s Černou Horou v Olomouci.