Ofenzivní sestava. Proti Austrálii nastoupí Schick i Krmenčík

Aktualizováno 01.06. 13:32Valná hromada Fotbalové asociace ČR dnes v Praze schválila úpravu stanov při volbě předsedy. Změna zajistí, aby se do budoucna zabránilo patovým situacím, jak... více

Původní zpráva Mezinárodní turnaj hráčů do 16 let All Stars Cup, jehož jubilejní 10. ročník proběhne ve dnech 15.-17. června v Praze, už nevisí ve vzduchoprázdnu. FAČR ho... více