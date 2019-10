Ondrášek: Ještě mi to nedošlo, tátu jsem poprvé viděl v slzách

Fotbalista Zdeněk Ondrášek prožil dokonalý debut v národním týmu a jako náhradník rozhodl o senzační výhře 2:1 nad Anglií v domácím zápase kvalifikace mistrovství Evropy. Třicetiletý útočník Dallasu nedokázal uvěřit tomu, co se mu povedlo, a také snad poprvé v životě viděl svého otce se slzami v očích.

Ondrášek na stadionu v Edenu přišel na hřiště v 65. minutě za Patrika Schicka a po dvaceti minutách z první střely v zápase skóroval. "Mně to ještě nedošlo do hlavy. Já jsem strašně rád, že jsem dostal šanci, i když jsem s ní proti Anglii úplně nepočítal. Jsem strašně rád, když vidím všechny šťastné. Myslím, že měl táta slzy v očích a možná poprvé jsem ho tak viděl. Takže neuvěřitelný večer," řekl Ondrášek novinářům.

V šestnáctce se po přihrávce Lukáše Masopusta odpoutal od anglických obránců a přesnou střelou k tyči překonal brankáře Jordana Pickforda. "Já jsem skoro všechny góly v Dallasu dal takhle z jedničky, co mě našli kluci. Říkal jsem Janktovi, že když bude mít balon, tak ať to zkouší centrovat. Masovi (Masopustovi) jsem to neřekl, ale udělal to výborně. Já se snažil trefit bránu," popsal Ondrášek.

Když ho reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý poslal na trávník, nervózní nebyl. "Prostě jsem se těšil. Šel jsem tam s tím, že je mám presovat, podržet balon. Kudy (Kúdela) se mě ptal, jestli dám gól. Já řekl, že dám. Jsem za to strašně rád, ale ještě mi to nedošlo. První zápas v českém dresu a ještě dát vítězný gól Anglii, je to neuvěřitelné, ale je to výsledek a vydřené vítězství celého týmu," uvedl bývalý hráč Českých Budějovic, norského Tromsö nebo Wisly Krakov.

Vůbec si nepamatoval, jak branku oslavil. "Tam ani myšlenky nebyly. Já běžel do kluků k lajně. Myslím, že Hušby (Hušbauer) tam už stál s otevřenou náručí, skočil jsem do nich. Ani nevím, jestli jsem se smál. Byl jsem úplně jinde," přiznal Ondrášek.

Krátce před gólem v nadějné pozici zazmatkoval, ale to ho nijak nerozhodilo. "Zdálo se mi, že Maguire má blíž do balonu a půjde tam. Šel jsem do toho skluzem, že mu to nějak zablokuju, a on se najednou zastavil. Takže to vypadalo určitě komicky a vyčítal jsem si to. Ale důležité bylo, že jsem na to ve vteřině zapomněl a soustředil se na další balony. Maso to udělal neuvěřitelně, pak mě našel a padlo to tam," prohlásil Ondrášek.