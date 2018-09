Poprava Jarolíma české fotbalisty kopat nenaučí

Je mi hrozně, zasloužil bych si veřejnou popravu. Tato slova pronesl trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím po ostudné porážce v Rusku 1:5. Byl vyslyšen, vedení Fotbalové asociace ho z funkce odvolalo, ovšem jeho hlava český tým nezachrání. Kopat hráče rozhodně nenaučí.

Předně je třeba připomenout, že Jarolím byl vysněný trenér. Po jeho schopnostech toužil už bývalý předseda fotbalové asociace Ivan Hašek, když v roce 2009 přebíral rozklíženou organizaci. Z tehdejšího závazku ve Slavii ho nedokázal vykoupit, tak mužstvo raději převzal sám. A zachránit špatně rozehranou kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2010 v Jižní Africe už nedokázal.



Jarolím mužstvo s velkými nadějemi převzal až v červenci 2016, když před ním na lavičce seděli Michal Bílek, Josef Pešice (provizorně) a Pavel Vrba. Nedočkali se velké fanouškovské přízně, byli kritizováni za nezáživný projev a ubohé výsledky. Jak s odstupem času blyštivě vypadá čtvrtfinále mistrovství Evropě 2012, kam své svěřence přivedl nenáviděný Bílek!

Nástup Jarolíma měl přinést lepší časy. Poukazovalo se sice na to, že je spíš klubovým koučem, který potřebuje každodenní kontakt s hráči, a ne čekat, až se jednou za dva měsíce sejdou. Ale takovou nálepku měla rovněž dnešní legenda Karel Brückner, jenž si renomé vybudoval v Sigmě Olomouc. A jaké měl nakonec úspěchy! Bronzový soubor z ME 2004 v Portugalsku obdivoval celý svět s povzdechem, že měl být zlatý.

Ono to však šlo skoro samo, neboť měl k dispozici borce jako Nedvěd, Koller, Poborský, Baroš, Šmicer, Jankulovski, Ujfaluši, Čech, Grygera, Galásek, Heinz, Vachoušek, Řepka - a ve výčtu by se dalo pokračovat. Co jméno, to minimálně evropský pojem.

Nyní takoví hráči ve výběru nejsou. Určitou úroveň si zachovali jen brankáři Vaclík, Koubek, Pavlenka, jinak podprůměr. Ze šedi občas probleskne polodrahokam - Schick, Barák, Kadeřábek, ale to je zoufale málo. Mužstvo schopné konkurence se z těchto solitérů uplácat nedá.

Není třeba si nic nalhávat, česká reprezentace je v prachbídném stavu. Výhled, že se to brzy zlepší, je hodně potemnělý. I bez Jarolíma budou čeští fanoušci možná vzpomínat na dobu, kdy státní reprezentace porazila Island nebo Nigérii, účastníky světového šampionátu. Na proniknutí mezi nejlepší bohužel nemá.