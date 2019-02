Posila pro nároďák? Střelec z Bundesligy by mohl hrát za Česko

Velmi zajímavé jméno by se v budoucnu mohlo objevit ve výběru české fotbalové reprezentace. Útočník Herthy Berlín Davie Selke sice nastupoval za mládežnické celky Německa, ale pozvánka do kádru seniorského národního týmu je v nedohlednu. A tak by se vytáhlý střelec nebránil startovat za zemi, z níž pochází jeho matka - Českou republiku.

Zmíněné téma přišlo na přetřes v sobotním vysílání TV Seznam, které svým divákům nabídlo utkání německé ligy mezi Herthou Berlín a Werderem Brémy (1:1). Jedním z hostů ve studiu byl také kouč české reprezentace Jaroslav Šilhavý, který prozradil, že Davie Selke (jediný střelec domácích) uvažuje o českém pasu. A jelikož čtyřiadvacetiletý útočník hrál za Německo pouze v mládežnických výběrech, Česká republika má na jeho získání stále šanci.

"Možné je všechno. Bavili jsme se o tom s Vláďou Daridou a Selke si myslí, že nemá šanci na německý nároďák. Tady by se naskytla šance, kdyby o něj byl zájem u nás, pravděpodobně by to šlo. Pokud bude hrát takhle, tak o tom můžeme uvažovat, je to opravdu dobrý hráč," okomentoval situaci Šilhavý.

Ani pro samotného hráče by se nejednalo o žádný velký skok. Jeho maminka pochází z Lanškrouna, kde sám hráč až do patnácti let často trávil prázdniny. "Dědeček mě vozil na různé turnaje, kopával si se mnou na hřišti, hodně mě podporoval," uvedl Selke pro Prager Zeitung v rozhovoru z roku 2016.

O tom, že by vysoký hrotový útočník byl pro Česko přínosem, se není třeba bavit. V loňské sezoně si v Bundeslize připsal deset gólů a další čtyři přidal v Evropské lize. Navíc v době, kdy je Krmenčík vážně zraněný a Schick nebo Škoda nedosahují dostatečné výkonnosti.

"Určitě platí, že Davie by si chtěl zahrát i na mezinárodní úrovni. Prioritu má Německo, ale pokud uvidí, že to je bez šance, je možné, že by se nebránil ani Česku," řekl deníku Sport Selkeho spoluhráč z Herthy Vladimír Darida.

"Je velice dobrý. Hodně rychlý, vysoký a nepříjemný. Umí dávat góly nebo je připravit," popisuje svého kolegu Darida. A přesně takového útočníka, navíc perspektivního, česká reprezentace potřebuje.