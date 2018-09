Postup jsme ztratili v jiných zápasech, řekl po Řecku Lavička

Definitivní šanci na postup na mistrovství Evropy vzala fotbalistům do 21 let dnešní domácí prohra 1:2 s favorizovaným Řeckem, trenér Vítězslav Lavička však moc dobře věděl, že na neúčast na Euru jeho tým zadělal už dřív. Především zbytečnou ztrátou s Běloruskem.

"Postup jsme si dneska neprohráli. Ten jsme ztratili už dřív v jiných zápasech," řekl novinářům po utkání v Jablonci Lavička. "Moc dobře si pamatujeme první hrací den tady s Běloruskem. Výkon byl kostrbatý, byl to první zápas tohoto cyklu, tohoto týmu," připomněl remízu 1:1 z loňského září.

Český tým tehdy rychle vedl, ale nakonec o vítězství přišel po gólu v nastavení. "Ztratili jsme zápas standardní situací a to nás poznamenalo," přidal Lavička. "A jak se v celkovém součtu ukazuje, tak to byla jedna z klíčových ztrát, co nás mrzí," dodal pětapadesátiletý kouč.

Český tým po dnešní prohře s Řeckem ztrácí dvě kola před koncem šest bodů na druhé Chorvatsko a má s ním horší vzájemnou bilanci. Lavičkův výběr tak přišel i o poslední, byť stále teoretickou naději na druhé místo, ze kterého by mohl zamířit alespoň do baráže.

Vyřazení navíc přišlo podle trenéra paradoxně ve chvíli, kdy jednadvacítka začala hrát dobře. "Teď ve druhé fázi kvalifikace na mě kluci působili jako tým. Na začátku to bylo syrové a body, které jsme tam poztráceli, znamenaly to, že se pro nás cesta na Euro uzavřela," dodal.

Střelec vyrovnávací branky proti Řecku, záložník Ladislav Takács, dokonce použil po vyřazení slovo "ostuda", byť ho posléze mírnil. "Nechceme z kvalifikace odejít s ostudou, proto v posledních dvou kolech uděláme všechno pro to, abychom získali šest bodů," prohlásil. "Ostuda je ale přeci jen příliš silné slovo. Mrzí hlavně začátek kvalifikace s Běloruskem, to jsme podcenili a teď jsme na to doplatili," přidal.

