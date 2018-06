Prohlašovali, že mohou vyhrát MS. Cenná výhra, hlásí Vaclík

Reprezentační brankář Tomáš Vaclík považoval výhru 1:0 nad účastníkem mistrovství světa Nigérií za velmi cennou. Fotbalista Basileje byl rád, že český tým podal úplně jiný výkon než v pátečním přípravném utkání s Austrálií, které skončilo historickým debaklem 0:4.

"Je to cenná výhra. Sami o sobě prohlašovali, že mohou vyhrát mistrovství světa. Nějakou pasáž utkání jsme byli lepší, drželi jsme míč, měli jsme hodně standardek a šancí z nich. Druhou půli už měla standardky hlavně Nigérie, ale nějakou větší šanci si nevytvořila. Zvládli jsme to dobře a byl to diametrálně odlišný výkon od Austrálie," řekl Vaclík novinářům v Rakousku.

Proti Nigérii odchytal první poločas, pak přepustil místo v bráně Jiřímu Pavlenkovi. "Nejtěžší zákrok byl asi proti té střele zpoza vápna. Ale nebyl jsem si jistý, jestli jde do brány. U přímáku jsme viděli na videu, že to Moses kope přes zeď. Oni ji nerozšířili, takže jsem viděl míč docela brzo," popsal Vaclík.

Ve druhé půli přišel silný déšť a vítr, kvůli čemuž dokonce musel být zápas na chvíli přerušen. "To střídání vyšlo dobře, počasí bylo pár minut šílené. Jirka Pavlenka to měl složité hlavně při rozehrávce, protože míč se ve vzduchu začne vracet. Délka míče pak není taková, jaká by nám pomohla při tom tlaku," upozornil devětadvacetiletý gólman.

Líbila se mu hra českého týmu na tři stopery v rozestavení 3-5-2. "Je to kompaktnější, když jsme pod tlakem, mohou se zatáhnout i halfbeci. Hráli jsme to tak i v kvalifikaci, v tomto rozestavení jsme odehráli nejlepší zápas proti Německu. Asi nám to sedí. Je dobře, že máme dvě varianty, mezi kterými můžeme přepínat," podotkl Vaclík.

Věří, že svěřenci Karla Jarolíma jsou po úspěšné generálce dobře připraveni na podzimní skupinu Ligy národů, ve které se utkají s Ukrajinou a Slovenskem. "Liga národů ale začíná až za dlouho a do té doby se může stát spousta věcí. Je hodně spekulací ohledně přestupů. Ale cítím, že v týmu něco je a že to není tak špatné, jak se psalo nebo jaké jsme měli výsledky. Spousta kluků teprve začíná hrát za nároďák a je to pro ně pořád něco nového. Takže věřím, že budeme mít lepší výsledky než poslední roky," prohlásil bývalý brankář Sparty nebo Žižkova.