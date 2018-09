Rüdiger dupl Pavardovi na krk. Nebyl to úmysl, omlouvá se

Utkání nové Ligy národů mezi Německem a úřadujícími mistry světa z Francie sice branku nepřineslo, přesto se o něm mluví ještě teď. Postaral se o to domácí obránce Antonio Rüdiger, který málem zmrzačil Benjamina Pavarda. Za šílenou situaci se poté omluvil na sociální síti.

Ve čtvrtečním šlágru Ligy národů byli nejvíce vidět dva hráči - na straně hostů to byl brankář Alphonse Areola, který chytil několik velkých šancí, na té druhé se "blýskl" především obránce Antonio Rüdiger.

Bohužel pro fanoušky nepředvedl žádnou fotbalovou parádu, nýbrž brutální zákrok. Zadák londýnské Chelsea se výjimečně dostal k ofenzivní akci a s míčem u nohy si to chtěl namířit přímo do vápna domácích, což mu ale překazila kometa světového šampionátu Benjamin Pavard, která předvedla ukázkový skluz. Rüdiger se chtěl souboji vyhnout a soupeře přeskočit, jenže mu šlápl plnou silou na krk.

Ke stuttgartskému klenotu, který zůstal ležet na trávníku, se vmžiku seběhli všichni spoluhráči a lékaři. Defenzivní plejer ze země galského kohouta nakonec utkání dohrál.

Rüdiger, který za nechtěný faul nedostal ani žlutou kartu, se k situaci poté vyjádřil na sociální síti. "Benjamine, promiň, nebylo to úmyslné. Omluvil jsem se hned poté, co se to stalo, ale chci využít i této příležitosti a popřát mu rychlé zotavení," napsal na Twitter.

Sorry for @BenPavard28, it wasn't intentional. I have apologized to him right after it happened and I also want to use this opportunity to wish him a speedy recovery! 🙏🏾🇩🇪🇫🇷