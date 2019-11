Ruští fotbalisté odmítli nové dresy. Je na nich vlajka naruby

Málo vídaný problém řeší fotbalisté Ruska. Firma, jenž reprezentantům navrhovala nový design dresů, popletla pořadí barev na rukávech. Národní tým tak do zbylých bojů o mistrovství Evropy 2020 nastoupí v klasických starých trikotech.

Návrháři si asi mysleli, že když prohodí pořadí barev z ruské vlajky, tak se nic nestane. Omyl. Místo správného bílá - modrá - červená mají nové dresy pořadí opačné: červená - modrá - bílá.

Russia have allegedly refused to play in their new Adidas shirt as the sleeves contain an upside-down Russian Flag. 🇷🇺



It is therefore very similar to the Serbian badge. 🇷🇸



