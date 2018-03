Schick a Krmenčík? Jsem rád, že mohou hrát spolu, řekl Jarolím

Turnaj v Číně trenérovi fotbalové reprezentace Karlovi Jarolímovi mimo jiné ukázal, že může do budoucna stavět ofenzivu na dvojici Michael Krmenčík, Patrik Schick. Oba měli velkou zásluhu na výhře 4:1 nad Čínou, ale zároveň je bude ještě nabádat, aby více pomáhali týmu i směrem do defenzivy.

"Jsem rád, že se dá hrát s oběma v útoku. Ne nadarmo se říká, že jak vám hrají útočníci, tak hraje celé mužstvo. Dokázali udržet balon, byli cítit v šestnáctce. Rádi bychom dávali góly a hráli ofenzivně, takže ta možnost, že budou hrát spolu, tu je, ale musí pracovat pro mužstvo i směrem dozadu," řekl Jarolím novinářům při hodnocení duelu s Čínou.

"Předtím spolu hráli jen jeden poločas. Teď to proti Uruguayi z jejich strany nebylo ideální, ale to i vzhledem k podmínkám, za jakých se do utkání šlo," připomněl problém se zpožděným příletem do Číny.

Právě přílet jen den před utkáním kvůli rozbitému letadlu mu komplikuje hodnocení celého turnaje, na kterém Češi podlehli Uruguayi 0:2 a následně porazili domácí tým 4:1.

Kdybychom byli optimálně připraveni, bylo by to jiné, tvrdí Jarolím

"Škoda, že jsme ten těžší zápas nemohli absolvovat v lepším rozpoložení. Při hodnocení zápasu s Uruguayí je pro mě strašně složité najít míru objektivity. Kdybychom šli do zápasu připraveni optimálně, tak by to bylo jiné," prohlásil Jarolím.

I tak si cenní, že jeho hráči mohli nastoupit proti uruguayským hvězdám Luisi Suárezovi a Edinsonovi Cavanimu. "Je to obrovská zkušenost hrát proti takovým hráčům. Proti Číně to zas bylo spíše o našem dobývání, vytváření šancí a koncovce," hodnotil český kouč.

Nemáme moc času na společnou práci, lituje kouč

Cítí, že před podzimní Ligou národů má jeho tým stále nedostatky, proto ho mrzí, že na rozdíl od klubových trenérů nemá možnost s týmem déle trénovat. "Pořád je na čem pracovat a já bych pracoval jako divý, ale není kdy. Teď se mi hráči rozutečou a uvidím je zase až v červnu. Snažíme se využít každé chvilky, abychom s mužstvem pracovali. Je to ale ovlivněné časem, které na to mužstvo má," uvedl Jarolím.

Kromě útočníků ho proti Číně potěšil i výkon plzeňského záložníka Jana Kopice. "Zvlášť ve druhé půli Honza ukázal, co v něm je. Lukáš Masopust hrál první zápas a nemohu říct, že by mě zklamal, ale chtěli jsme tam dát zkušenější hráče, tak šel v poločase dolů," řekl ke hře křídel.

"A když jsme u nováčků, tak Michal Trávník odvedl také velmi dobrou práci. U něj je návaznost na jednadvacítku. Je to kluk, se kterým se dá dělat a příslib do budoucna," dodal Jarolím.