Šilhavého výhoda je jeho charakter, soudí bývalý spoluhráč Kuka

Hráli spolu za Slavii Praha, znají se velice dobře. A Pavel Kuka, vicemistr Evropy 1996, nového trenéra české reprezentace Jaroslava Šilhavého uznává především po lidské stránce. "Takovým lidem se většinou daří," vlévá fanouškům naději k lepším výsledkům.

Myslíte, že je Jaroslav Šilhavý nejlepší volba?

V současné chvíli jsem jinou neviděl a myslím si, že je to dobré rozhodnutí. Především po lidské stránce. Záleží, jak se mu podaří všechny přesvědčit, aby pracovali pro tým. A aby zase s radostí přijížděli na reprezentační srazy a těšili se na ně. Mně to přijde jako naprostá samozřejmost, ale už to podle mého tak teď nebývalo.

V čem jsou jeho největší trenérské přednosti?

Fotbal je vždycky o lidech a Jarda má obrovskou výhodu: je to velice charakterní člověk. A těmto lidem se většinou daří. Prokázal to na Slavii, kde svou poctivou prací ji vytáhl z obrovských problémů k titulu. Také byl za to po zásluze odměněn a vyhozen. Teď má další možnost dokázat, že je kvalitní trenér.

Věříte, že úroveň mužstva pozvedne?

Všichni víme, že to bude mít hodně těžké. Ale máme řadu kvalitních fotbalistů, kteří se pohybují v předních evropských klubech, ať už Patrick Schick v AS Roma nebo jiní kluci v německé bundeslize. Jde o to mužstvo poskládat, dát mu znovu nějakou tvář a dát vybraným klukům důvěru. Není tak těžké přesvědčit je, že mají táhnout za jeden provaz. Je to o lidech, a když se to podaří, zase úspěchy přijdou.

Co byte mu doporučil, aby udělal jako první?

To je na něm, nebudu mu radit. On ví, jak na to. Přeju mu hlavně hodně štěstí.