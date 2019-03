Šilhavý doplnil nominaci o tři jména, do repre míří i Škoda

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý doplnil nominaci na nadcházející utkání v Anglii a s Brazílií o tři hráče. Dodatečnou pozvánku dostali záložníci Vladimír Darida s Martinem Frýdkem a útočník Milan Škoda. Na poledním srazu národního týmu nechyběli kapitán Bořek Dočkal s brankářem Tomášem Vaclíkem, kteří kvůli zranění o víkendu nehráli. Trenéři věří, že je budou mít k dispozici.

Darida z Herthy Berlín kvůli zranění stehna vynechal tři zápasy německé ligy. Minulý týden se ale vrátil do tréninku a o víkendu nastoupil na více než hodinu za juniorku. Osmadvacetiletý střední záložník je nejzkušenějším členem současné reprezentace, za kterou odehrál 53 duelů.

Šestadvacetiletý Frýdek patří k tahounům Sparty, která na jaře vyhrála všech šest ligových zápasů. Defenzivní univerzál nastoupil do všech utkání v základní sestavě a dal jeden gól. Za reprezentaci naposledy hrál před rokem na turnaji v Číně.

Třiatřicetiletý slávista Škoda doplnil dosud jediného klasického hrotového útočníka Patrika Schicka a coby nejstarší člen týmu si může připsat první reprezentační start po téměř dvou letech. Od té doby dvakrát vypadl z nominace kvůli zranění. Kapitán červenobílých dal na jaře zatím dva ligové góly a dvakrát se trefil také v Evropské lize proti Genku.

"Vladimír Darida je dlouhodobým lídrem našeho týmu a záleželo jen na tom, jestli stihne vyléčit zranění. Martin Frýdek předvádí dobré výkony ve Spartě, která na jaře zatím všechny zápasy vyhrála. A Milan Škoda je důležitým hráčem Slavie, které se daří nejenom v lize, ale taky v Evropské lize," uvedl v tiskové zprávě Šilhavý.

V nominaci zatím zůstávají kapitán Dočkal ze Sparty s brankářem Vaclíkem ze Sevilly. Oba zranění hráči zamířili na vyšetření a během dvou dnů by mělo být jasno, zda budou k dispozici.

Vaclík kvůli zranění musel před 11 dny střídat v průběhu úvodního duelu osmifinále Evropské ligy se Slavií. Ve čtvrteční odvetě sice chytal, ale o víkendu v domácí lize chyběl.

"Nevíme, jestli je to úplně přesné, ale je tam asi souvislost s tím zraněním proti Slavii. Bořek má problémy s lýtkovým svalem a trochu s achillovkou," řekl novinářům asistent reprezentačního trenéra Jiří Chytrý.

"Čekáme na vyšetření, jestli je to čisté. První zprávy nám dávají trochu optimismu, že by to mohlo být dobré, že tam nebude nějaké vážnější poranění. Musíme počkat, až budeme znát přesnou diagnózu. Oba kluci jsou v péči doktorů. Zatím je to otevřené, věřím, že oba budou v takovém stavu, že se dokážou v průběhu nejbližších dvou dnů dát dohromady," dodal.

Reprezentanti se sešli před prvními dvěma zápasy v kalendářním roce. V pátek nastoupí ve Wembley proti favorizované Anglii k úvodnímu utkání kvalifikace mistrovství Evropy a příští úterý doma v Edenu v atraktivním přípravném zápase přivítají Brazílii. Národní celek se pokusí navázat na povedený start pod Šilhavým, který na podzim nahradil Karla Jarolíma a vyhrál s týmem tři ze čtyř utkání.

"Výjimečné je to určitě těmi soupeři. A potom je to start kvalifikace a hned s favoritem. Obě ta utkání jsou výjimečná z mnoha důvodů," řekl Chytrý.

"Budou tam věci, na kterých chceme stavět, které z prvních dvou srazů a utkání vyplynuly. Ty dobré věci bychom chtěli ještě zkvalitnit a pak tam budou specifika směrem k soupeřům. Zítra dopoledne budeme mít první video k Anglii," dodal Chytrý, jehož tým odletí do Londýna ve čtvrtek.