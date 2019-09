Šilhavý: Góly jsme jim darovali. Do Černé Hory jedeme vyhrát

Trenér Jaroslav Šilhavý připustil, že si čeští fotbalisté porážkou 1:2 v Kosovu zkomplikovali cestu na mistrovství Evropy. Reprezentanti se po polovině kvalifikační skupiny propadli o dva body za sobotního soupeře na nepostupové třetí místo tabulky a podle kouče teď nutně potřebují zvládnout úterní zápas v Černé Hoře. Je přesvědčený, že se tým z porážky oklepe.

"Skupinu a cestu za kýženým postupem jsme si touhle porážkou zkomplikovali. Samozřejmě všichni umíme počítat, v Černé Hoře musíme vyhrát, abychom se udrželi nahoře a hráli až do konce o postup. Kluci měli po zápase hlavu dole, po právu, taky cítí, že se nám to úplně nepovedlo. Za tři dny hrajeme další utkání a dáme se dohromady. O to se nebojím," řekl na tiskové konferenci v Prištině Šilhavý.

Jeho celek nenavázal na červnové domácí výhry nad Bulharskem a Černou Horou. "Samozřejmě v červnu to bylo lepší. V mých očích je to hloupá porážka. Soupeř hrál velmi dobře, poctivě, agresivně, rychle, což jsme věděli. Domácí hráči mají skvělé dovednosti, třeba Muriqi hrál výborně. Nicméně jsme jim góly a vítězství umožnili a nabídli svými chybami, nepozorností," prohlásil Šilhavý.

Jeho svěřenci vedli od 16. minuty po trefě Patrika Schicka, ale balkánský soupeř skóre otočil. "U první branky jsme pokazili rozehrávku a z rychlého protiútoku jsme inkasovali. Nabídli jsme soupeři vyrovnání jako na podnose," zlobil se Šilhavý.

Druhou branku inkasoval český celek v 66. minutě po nepokrytém nakrátko rozehraném rohovém kopu. "U druhé branky se to seběhlo rychle. Čtyři hráči trochu zaspali u standardky a najednou jsme inkasovali. Soupeř asi neměl tolik šancí jako my, ale bohužel jsme ty jejich chyby nepotrestali," litoval český kouč, který převzal tým vloni na podzim po Karlu Jarolímovi.

Nemyslí si, že by na český tým v Prištině dolehla fanatická atmosféra na stadionu a pískot už při státní hymně. "Atmosféra byla skvělá. Samozřejmě fandili domácím, ale většinou má fotbalista takovou atmosféru rád. Že bychom tomu podlehli, to si nemyslím. Myslím, že máme v týmu dost zkušených hráčů," dodal Šilhavý.