Sionko: Chystali jsme se několik měsíců, práce vyšla nazmar

Manažer fotbalové reprezentace Libor Sionko nevyloučil, že by český tým příští rok mohl v přípravě na odložené mistrovství Evropy absolvovat akce, které letos byly kvůli koronaviru zrušeny. Národní celek kvůli pandemii nemoci covid-19 přišel o březnové turné v USA i červnový kemp v Itálii.

"Samozřejmě bych si přál, abychom mohli využít zázemí, které jsme vyjednali. Snažili jsme se, abychom v Itálii i na mistrovství Evropy měli co nejlepší podmínky. Ale tohle vám v současné situaci nikdo nepotvrdí, na tohle je ještě čas," řekl Sionko pro web FAČR.

V březnu měl český tým ve Spojených státech odehrát přípravná utkání s Mexikem a Hondurasem a na začátku června se měl v severní Itálii v oblasti Jižního Tyrolska chystat na letní evropský šampionát. UEFA však vzhledem k pandemii všechny reprezentační akce odložila a počítá s tím, že národní celky znovu začnou hrát až na podzim, kdy by měl odstartovat nový ročník Ligy národů.

Co bude s březnovými a červnovými zápasy, není jasné. UEFA nejprve březnový termín přesunula na červen a posléze odložila i letní duely. Hrát se mimo jiné mělo play-off o postup na evropský šampionát.

"Chystali jsme se několik měsíců, takže nějaká práce přišla nazmar. Snad v září začneme zase hrát. Doufám v to, ale na nějaké závěry je ještě asi brzy. Do září je spousta času. V Česku může být situace slušná, ale reprezentace létá po celé Evropě. V tuhle chvíli prostě nevíme, jak to bude na podzim vypadat u nás, natož v jiných zemích," poznamenal Sionko.

S UEFA momentálně řeší například to, aby český tým mohl na odloženém Euru v příštím roce využít stejné ubytování, které měl zamluvené pro letošek. Reprezentanti měli během šampionátu bydlet v Edinburghu. Úvodní dva zápasy základní skupiny s vítězem play-off a Chorvatskem odehrají v nedalekém Glasgow a proti Anglii nastoupí v Londýně.

"Práce teď samozřejmě ubylo a řešíme něco jiného. Komunikuji s UEFA - třeba ohledně přeložení zamluveného hotelu na příští rok a dalších věcí. Času je přeci jen víc, takže se můžu věnovat i rodině. Děti hrají golf, který je i v dnešní době povolený, tak je vozím na tréninky," prohlásil Sionko.

Přiznal, že už mu fotbal hodně chybí. "Těším se, až se to zase rozjede, až se s trenéry potkáme v kanceláři. Těším se, až se zase začnou hrát zápasy a až se celý tým sejdeme na reprezentačním srazu. Těším se na úspěchy. Jasně, je fajn si trochu odpočinout, ale práce u reprezentace mě naplňuje, a tak doufám, že ji už brzy zase budu moct dělat naplno," dodal.