Sparta je jako rumunský nároďák, lituje Jarolím a vzhlíží ke Slavii

Trenéra reprezentace Karla Jarolíma mrzí, že ve Spartě na úkor českých fotbalistů dostávají přednost cizinci. Podle dvaašedesátiletého kouče je smutnou realitou, že letenský celek připravuje spíše hráče pro rumunský národní tým.

"V minulosti byla reprezentace postavená na hráčích Sparty, Slavie a Plzně, ještě předtím to byla třeba Bohemka nebo Dukla," řekl Jarolím na dnešní tiskové konferenci, kde oznámil nominaci na úvodní zápas nové soutěže Ligy národů s Ukrajinou a následný přípravný duel v Rusku.

Sparta se před rokem rozhodla vydat zahraniční cestou a navzdory rozpačitým výsledkům na cizince spoléhá i v nové sezoně. V úvodních šesti kolech se tak v základní jedenáctce z českých hráčů objevili pouze Martin Frýdek, Josef Šural a jednou dostali šanci Jiří Kulhánek s Matějem Pulkrabem.

Pevné místo naopak mají hned tři rumunští fotbalisté, další pak střídá. "Když se na to člověk dívá, tak to spíš vypadá, že je to příprava rumunského nároďáku," uvedl Jarolím. "Zápasy Sparty by měl spíš sledovat trenér Rumunska než my. Je to k pousmání, ale je to realita," posteskl si český kouč.

Absence hráčů Sparty a zranění obvyklých opor v čele s Vladimírem Daridou a Antonínem Barákem, který s největší pravděpodobností z nominace vypadne, naopak dává šanci Slavii. Reprezentační zálohu by tak mohla vytvořit sehraná trojice z Edenu Josef Hušbauer, Tomáš Souček a Jan Sýkora.

"Nějaká součinnost tam je a bylo by dobré ji případně zachovat. Když se nestane nic vážného, tak to je jedna z variant, o které uvažujeme," prohlásil Jarolím.

Právě hráči Slavie navíc můžou mít pro zápas s Ukrajinou větší motivaci. V předkole Ligy mistrů totiž po kontroverzních verdiktech rozhodčích vypadli s Dynamem Kyjev a vedení Slavie poté soupeře v čele s místopředsedou UEFA Hrihorijem Surkisem, jehož bratr Dynamo vede, ostře zkritizovalo.

Incident bude mít velmi pravděpodobně disciplinární dohru, navíc Pražané už dostali vysokou pokutu za pokřik fanoušků "UEFA mafia". Jarolím si však nemyslí, že by se to promítlo do utkání v Charkově. "Pro nás je důležité, abychom zápas po sportovní stránce dobře odehráli. Ostatní věci neovlivníme, tak nemá smysl se tím zabývat," prohlásil.