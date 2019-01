Splněný sen i výzva. Reprezentanti se těší na životní dvojzápas

Čeští fotbalisté považují březnový přípravný zápas na domácí půdě proti Brazílii za splněný sen a zároveň obrovskou výzvu se proti nejúspěšnějšímu týmu historie mistrovství světa ukázat. O čtyři dny dříve se navíc reprezentanti představí v dalším šlágru v úvodním zápase kvalifikace mistrovství Evropy proti Anglii na slavném stadionu ve Wembley. Je jim jasné, že aby proti gigantům uspěli, musejí se dostat na hranu svých možností.

"Je to splněný sen a velká výzva. Pro všechny to bude svátek. Hrál jsem proti Brazílii na MS dvacítek a už tam bylo cítit, že to je něco extra. V Egyptě jsme tehdy dokázali uhrát bezbrankovou remízu. Hodně jsme si jí považovali, protože jsme se tím dostali do vyřazovacích bojů. Brazilci mají samozřejmě i teď našlapaný tým, takže nás čeká strašně zajímavá zkouška," uvedl pro web asociace brankář Tomáš Vaclík.

"Nejsem typ, že bych si před losem přál nějakého extra soupeře, sbíral takto zážitky nebo si chtěl s někým měnit dres. Ale pokud si jako fotbalista vysníte dva zápasy, které byste chtěli zažít, tak to je opravdu utkání ve Wembley proti Anglii a pak s Brazílií. To, že to máme během jednoho srazu, je další velký bonus navíc," dodal kapitán Bořek Dočkal.

Reprezentantům je jasné, že ze sebe budou muset proti oběma soupeřům dostat absolutní maximum. "Čekají nás samozřejmě dva hodně těžké zápasy. Jako jednotlivci i celý tým se musíme dostat na své maximum, abychom mohli obstát. Anglie za Brazílií asi už nezaostává v individuální kvalitě, jako tým působí možná ještě silněji. Ale Brazílie má pořád úžasné hráče a postavit se jim znamená opravdu velký zážitek pro všechny," řekl Dočkal.

"Dvojzápas Anglie a Brazílie je hodně speciální. Potkáme se v obou utkáních s největšími hvězdami současného fotbalu, což znamená obrovskou motivaci pro každého v našem týmu. V poslední době na nás třeba úplné top mančafty nevycházely, teď to bude o to větší prověrka," podotkl Vaclík.

Brazílii má odmalička rád. "Spousta z nás určitě Brazílii na velkých turnajích vždy fandila. Vybavuju si třeba finále mistrovství světa 1998 ve Francii. Celá naše rodina fandila domácím a já jako jediným Brazilcům, takže si o to víc pamatuju na ten můj smutek. Oni mají v každé své generaci nějakého top hráče, který se něčím vymyká. To platí i teď," uvedl Vaclík.

"Za sebe si v první řadě vybavuju éru a tým kolem útočníka Ronalda. To bylo někdy kolem roku 1998. Mistrovství světa ve Francii a další turnaje jsem tehdy jako malý začínal hodně vnímat a sledoval jednotlivé zápasy. Byla to pokaždé radost," vzpomínal třicetiletý Dočkal.

K hlavním brazilským hvězdám patří kapitán Neymar, další ofenzivní hráči Roberto Firmino a Philippe Coutinho či obránce Marcelo. "Brazilci v sobě vždycky měli něco extra. Fotbal si chtějí maximálně užít, jejich kořeny tam jsou znát. I když to jsou světoví hráči a chtějí vyhrát jako všichni, tak pokaždé si třeba přidají kličku navíc a viditelně se na hřišti chtějí i pobavit," řekl Dočkal.

"Hlavou mi na první dobrou blesknou jména Neymara, Roberta Firmina a Williana. Jsou to velcí ofenzivní hráči a umí dělat rozdílové věci. Jsem na ně zvědavý v přímé konfrontaci. Jak si společně dokážou vyhovět a sladit svoji neskutečnou kvalitu do týmového pojetí," doplnil český záložník.