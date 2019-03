Staropramen si plácl s reprezentací, ta hledá další sponzory

Předzvěsti nelhaly. Spojenectví, o kterém se v posledních dnech hovořilo, je skutečné. Pivovar Staropramen a Fotbalová asociace České republiky se dohodly na sponzorství pro nadcházející tři roky. Změnu pocítí nejen reprezentace, ale i fanoušci, kteří budou popíjet při zápasech národního týmu pivo z pražského Smíchova.

Prázdné místo už je definitivně obsazené. Fotbalová asociace našla minimálně do roku 2022 dalšího sponzora z pivovarnického průmyslu. Nástupcem po Gambrinusu se stal Staropramen, v jehož sídle na Smíchově byla na tiskové konferenci podepsaná i smlouva. "Pivní partnerství je něco, co nám chybělo v portfoliu partnerů. Jsem velmi rád, že jsme tuto mezeru dokázali zaplnit," ulevil si předseda Fotbalové asociace České republiky Martin Malík.

Námluvy probíhaly dlouho. Obě strany začaly spolu komunikovat už na podzim. "Jednání jsme vedli několik měsíců. Staropramen k nim přistoupil velmi seriózně a odpovědně. Na utkání se Slovenskem v rámci Ligy národů jsme pro něj prováděli jakýsi test, kdy jsme ukazovali vše, co může partnerství obnášet," vysvětlil Malík.

"Přišlo nám logické spojit se s národním fotbalovým týmem a podpořit ho v jeho úsilí. Věříme, že v Evropě uspěje stejně, jako se to podařilo našemu pivu," řekl generální ředitel Pivovarů Staropramen Petr Kovařík. Celková částka, která má přitéct z pražského pivovaru do kasy českého fotbalu, zveřejněná nebyla. Dá se ale očekávat, že se bude jedna o řády několika desítek, možná i stovek milionů.

Jen málokterý fanoušek by si dokázal představit sledování fotbalového zápasu bez popíjení rezavého moku. I podle této myšlenky přistupovalo vedení Staropramenu k novému spojenectví. "Na fotbale se vždy pilo pivo a u piva se vždy mluvilo o fotbale. To spojení je velmi přirozené a nyní dostáváme příležitost být tam, kde budou fanoušci národního týmu," uvedl Kovařík.

Potenciální mecenáši

Fotbalová asociace České republiky nehledá spojenectví pouze v oblasti pivovarnictví, ale také v segmentu, který dříve sponzoroval reprezentaci. Místo by ráda zacelila také po České spořitelně, která sponzorovala fotbal v letech 2006 - 2012. "Bankovní ústav je něco, co nám chybí. I v této oblasti vedeme nějaká jednání. V tuto chvíli je však předčasné říkat, v jakém jsou stavu či jak můžou dopadnout. Je to určitě segment, kde máme určité ambice," odtajnil Malík.

Celkově dávají sponzoři podle Malíka na podporu reprezentace a FAČR částky v řádech stovek milionů korun. "Je zapotřebí si uvědomit, že český fotbal platí veškeré náklady spojené s reprezentací, i tou do 21 let, výhradně z komerčních peněz. Žádné jiné finanční prostředky nepoužíváme," upozornil předseda fotbalové asociace.